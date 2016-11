Kas rohelist teed saab juua ka liiga palju?

Rohelist teed tasub juua päevas kaks kuni kolm tassikest (mitte suurt kruusi), et see mõjuks tervisele hästi, soovitab UCLA vähi epidemioloogia teadur, doktor Zuo Feng Zhang. Kui päevas juua juba viis tassi rohelist teed, tõstab see paraku maovähi riski, edastab PopSugar.

Eelkõige tasub teada, et roheline tee ei ole mingi imerohi ülekaalu vastu. Selleks, et rohelise tee joomine aitaks päriselt kaalu langetada ja kiirendaks ainevahetust, tuleks seda juua seitse kuni kümme tassitäit päevas, kusjuures sellise tulemuse leidmiseks tehtud uuringus ei olnud katsealuseks inimesed. Tervisele kasulikust mõjust hoolimata ei tasu rohelist teed väga palju juua ka neil, kes on kofeiini suhtes tundlikud ja kannatavad unetuse käes.

Rohelisel teel on ka mõningaid kahjulikke mõjusid. Näiteks on leitud, et nii rohelises kui mustas tees leiduvad tanniinid takistavad foolhappe imendumist. See on väga oluline vitamiin rasedatele, sest aitab ennetada sünnidefekte. Seega ei tasu rasedatel tee joomisega liialdada. Roheline tee võib takistada ka raua imendumist, mistõttu peaks seda jooma toidukordade vahel, mitte toidu kõrvale.