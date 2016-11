Mis siis, kui mees tahab, et sa saadaksid talle paljastavaid pilte?

Ikka on nii, et suhtes olevad inimesed igatsevad teineteist ja tekib tunne, et tahaks teist inimest kohe näha isegi, kui ei ole võimalus. Sellisel hetkel võib mees sulle helistada ja paluda sul endast natukene paljastavaid pilte saata. Selles ei ole ju otseselt midagi halba. Kas sa peaksid nõustuma? Kui sa seda loed, siis sul on teatud kahtlused.

Esiteks võid sa öelda «ei», sest kui ta tõesti armastab sind, siis ta ei tee sellest suurt numbrit. Ta lepib ka mitte nii paljastava pildiga, kui ta sind tõesti igatseb.

Probleem on selles, et tänapäeva on võimalik kõike jagada ja nii võib juhtuda, et kõige privaatsemaid asju võivad näha väga paljud inimesed. Internetilehtedesse on võimalik sisse häkkida ja informatsiooni on võimalik varastada ning sellisel juhul võivad su pildid sattuda ootamatutesse kohtadesse.

Loomulikult tahad sa oma meest õnnelikuks teha, aga sa võid pakkuda välja, et te kohtute ja selgita talle, et miks sa ei soovi privaatseid pilte üle interneti saata. Ütle talle, et sa usaldad teda, aga sa ei saa internetti usaldada. Samas, võid ka lihtsalt öelda, et sa ei tunne ennast mugavalt, kui pead endast paljastavaid pilte kellelgi saatma. Selles ei ole midagi imelikku, kui sa ütled, et see ei sobi sulle.

Praegu tähendab see kutt sulle kõike aga, kui sa otsustad üks hetk teise riiki kolida ja temast lahku minna? Mis siis, kui ta ei nõustu su pilte kustutama? Kuidas sa tunneksid ennast siis? See on täiesti sinu otsustada, kas sa saadad mehele paljastavaid pilte või mitte, aga hinda enne võimalikke ohte.