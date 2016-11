Vaata: mis haavab nii kanget naist nagu Anu Saagim?

Kui kunagi teatas Anu Saagim, et Teet Margna on üks kolmest saatejuhist, kelle saatesse ta pole nõus kunagi minema, siis tänases «Nädalalõpp Kanal 2ga» saates istub ta ometi Teet Margna ja Kristjan Jõekalda vastas diivanil. Miks nõustus ta lõpuks nädalalõpu saatesse tulema ja mida arvab tänastest Eesti kuulsustest? Intervjuu käigus meenutab Saagim oma varasemaid tööaastaid aga ka tänaseid meediakogemusi, millega ta on kokku puutunud nii ajakirjaniku kui avaliku elu tegelasena. Julgete väljaütlemiste poolest tuntud naine tunnistab, et kunagi oli tal vaenlasi palju rohkem. Küll on tal jätkuvalt kurjakuulutav kuulsus Soomes, põhjuseks tema kommentaarid sealsete naiste kohta. «Soomes tullakse ikkagi kallale verbaalselt. Pole olnud vähe puudu, et ka füüsiliselt.»

Muusikalist meeleolu hoiab tänases «Nädalalõpp Kanal 2ga» saates üleval Tanel Padar, keda ootab ees ka üks järjekordne Jõekalda-test. Sel korral üritab Kristjan selgust saada, kumb vananeb paremini, Teet Margna või Tanel Padar.

Kivide maagilist maailma tutvustab saatejuhtidele aga kirjanik Epp Petrone ja mustkunstiga aitab sina-sõbraks saada Meelis Kubo.

