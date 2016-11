Uus lugejamäng: kirjuta meile ja võida 100-eurone kinkekaart

Kirjuta meile oma mõtetest ning võida Melior Clinics 100-eurone kinkekaart!

Melior Clinics on laia tegevusvaldkonnaga kliinik, mis novembrikuus avas oma uksed Tallinna kesklinnas, Stockmanni kaubamajas. Kliiniku lipukirjaks on «Tere tulemas ilu ja tervise maailma!» ning seal tegeletakse nii ilu kui tervisega – ühe katuse all saavad kokku nii üldmeditsiinilise haridusega arstid kui ka uusimate seadmetega varustatud luksuslik ilukliinik. Kõik ikka selleks, et aidata säilitada ilu ning parandada tervist.

Veel ootab ühe meeldiva üllatusena Melior Clinics kliente pikk nimekiri uutest keha- ja noorendamishooldustest. Kliiniku varustuse hulka kuuluvad nüüd ka paljud tuntud ja tunnustatud tipptehnoloogial põhinevad iluraviaparaadid ja laserseadmed, mille efektiivsus on ennast maailmas juba pikaajaliselt tõestanud.

Teie kirju ootame 4. detsembrini aadressil naine@postimees.ee, märksõnaga «lugejamäng».

5. detsembril loosime kõikide osalenute vahel välja 100-eurose Melior Clinics kliiniku kinkekaardi!