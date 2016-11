Kui tihti tuleks nägu koorida?

Mitu korda nädalas peaks oma nägu koorima? Asi on selles, et naha koorimine on mõnus, sest see eemaldab surnud naharakud ja puhastab poorid, jättes naha kaunilt läikima. Samas on mõnikord tulemuseks punetav ja kuiv nahk, mida me kindlasti ei soovinud.

Uurime lähemalt, mis on näonaha koorimine ja kui tihti võib seda teha.

Surnud naharakud võivad ummistada poore, mistõttu oleks hea nahka paar korda nädalas koorida, aga kui sa teed seda iga päev, siis sellel on vastupidine efekt. Liiga tihe koorimine aeglustab uute naharakkude teket ja paneb naha kiiremini vananema, vahendab BoldSky.com. Lõpptulemuseks on kuiv ja õhuke nahk, mis võib kiirendab kortsude teket.

Näiteks, kui sul on rasune nahk, siis sa ei tohiks oma nägu rohkem kui kaks korda nädalas koorida. Kui sul on normaalne või kuiv nahk, siis võid oma nägu koorida kaks korda nädalas. Proovi mitte olla koorimisel liiga jõuline ja alati kanna pärast näole niisutavat kreemi.

Kas keha võib iga päev koorida?

Ei, kahjuks mitte. Kuigi su keha kattev nahk tundub olevat paksem ja vastupidavam kui näonahk, siis koorimise mõju on sama. Igapäevase koorimise tagajärjel muutub nahk kuivaks ja punetavaks. Koori oma keha üks kord nädalas, sellest täitsa piisab.

Kuidas teha koorija koduste vahenditega?

Kehakoorijate retsepte on palju, aga siin on üks võimalik variant näonaha koorimiseks. Võta teelusikatäis pruuni suhkrut ja sega see poole teelusika oliiviõliga. Lisa juurde viis tilka mandliõli ja sega. Selline koorija eemaldab surnud naharakud, aga ei kuivata.