Ekspert soovitab: lihtsad nipid, kuidas nutitelefoniga profipilte teha

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul tehakse nutitelefonidega pilte rohkem kui kunagi varem ning «päris» fotokaamerate müüginumbritest on järel riismed.

• Pühi taskus tolmuseks või käevahel rasvaseks muutunud lääts puhtaks. Inimesed teevad seda üllatavalt harva ja seepärast on pildid hägusad.

• Fokusseeri alati pildistatav objekt, pannes näpp ekraanil kõige olulisemale asjale. Nii saab kaamera sellest kindlasti õigesti aru ning arvestab vastavalt teravuse ja valgusega.

• Mängi säriajaga ning erista objekt ülejäänud hägusamast taustast. Kallimad telefonimudelid võimaldavad seda standardis teha. Kui sinu telefon seda ei luba, siis aitavad Open Camera ja HD Camera äpid Androidile. Nendega saab peale kõikvõimalike seadete muutmise ka näiteks hääle või vilistamisega panna kaamera distantsilt pilti tegema. iPhone’ile sobib selleks näiteks ProCamera 9.

• Kui nutitelefoniga tehtud piltide värvid, eredus ja kontrast tunduvad «lamedad», siis ka neid seadeid on võimalik vastavate äppidega seadistada. Aitavad näiteks Snapseed või Photoshop Express, mis sobivad nii Androidile kui iPhone’ile.

• Blokeeri värvid. Touch Color äpp (Android/iPhone) lubab mustvalgel pildil jätta ühe või mitu detaili värviliseks. Niimoodi saad olulist elementi rõhutada ja erilise ning kunstipärase tulemuse.

• Pigem ära digitaalset suurendust kasuta. Kui teed kauguses asuvast objektist pilti, siis mine ise suumimise asemel lähemale või suurenda soovitavat osa järeltöötlusega. Nii jääb kvaliteet parem.

• Proovi lisaläätsesid. Tehnikapoest või netist saab tellida telefoni külge kinnitatavaid väliseid fotoläätsesid kalasilmast lainurgani.

• Katseta julgelt digitaalsete filtritega. Instagramis on palju filtreid ja näiteks Pho.to äpp (Android/iPhone) teeb inimese fotol lihtsalt ja automaatselt jupp maad kaubanduslikumaks, ilma et peaksid ülikoolis fototöötluse kursuse läbima. Foodie (iPhone/Android) äpis on aga toitudest eriti isuäratavate piltide tegemise filtrid.

• Ka nutitelefoniga kehtib fotograafia kõige elementaarsem kompositsioonireegel – kolmandikud. Jaga ekraan mõtteliselt horisontaalselt ja vertikaalselt kolmandikeks, nagu trips-traps-trulli mängulaud ning pane oma foto keskne objekt nende lõikumisjoonte ristumiskohta. Nii jääb pilt palju huvitavam ja dünaamilisem kui lihtsalt «asi» täpselt keset ekraani. Ka horisonti tasub jäädvustada nii, et see ei jääks keset ekraani. Paljudel telefonidel on abiks ka režiim, mis jagab ekraani pildistamise ajaks Sinu eest kolmandikeks (grid või grid lines).

• Teine klassikaline kompositsiooninipp on tühi ruum pildil. Kui tahad kunstipärast pilti, kus inimene või ese on selgelt eristuv, siis peaksid hoidma tausta neutraalse ja detailivaesena. Selleks sobib hästi näiteks tühi taevas, veeväli, põld või majasein. Tavaliselt tehakse mobiiltelefoniga enamus pilte inimese silmade kõrguselt. Kui muudad pildistamiskõrgust või -nurka, siis on tulemus huvitavam ning annab juurde sügavust.

ÄPID ABIKS

Proovi ka neid fototöötlusrakendusi, mille The Guardian on kuulutanud parimaks omataoliste seas: