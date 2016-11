Ema palub internetilt abi: kuidas avada kappi, mida ei saa iialgi avada?

Nii juhtus ka sel korral. Praeguseks on foto kogunud üle 16 000 reaktsiooni ning üle 400 vähem ja rohkem abistava kommentaari. Toome siin Bored Panda abiga välja naljakaimad-õpetlikumad nõuanded.

«Asi on majanduslikus mõtlemises. Kui taldrikud on odavad, ava uks ja lase neil puruneda. Kui taldrikud on kallid, purusta parempoolne klaas, et neid kätte saada.»

«Ehita oma praeguse maja kõrvale maja täpne koopia, ainult selle vahega, et koopiamajas on taldrikud kenasti virnas. Seejärel kustuta praegune maja.»

«Ujuta maja üle, seejärel saad riskivabalt kapiukse avada!»

«Ava pudel veini. Joo. Oota, kuni abikaasa koju tuleb. Alusta suvalist tüli. Mine kööki, ava uks ja lase nõudel kukkuda. Süüdista abikaasat. Ta vabandab ja ostab uue komplekti.»

«Kalluta kappi tahapoole, seejärel ava uks.»

«Proovi seda sisse ja välja lülitada.»

«Müü see muuseumile, nimeta asi «Kivistunud aja» seeriaks.»

«Nimeta see Schrödingeri kapiks, sest nõud on korraga terved ja katki.»

«Tee sellest pilt ja küsi internetist abi!»