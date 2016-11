Meestele: kas naine kontrollib või hoolib?

Liialt kontrollivad partnerid mõjuvad suhtele pikemas perspektiivis halvasti, sest see, keda pidevaly kontrollitakse, hakkab ennast tundma ahistatuna. Seevastu hoolimine teeb suhte tugevamaks, vahendab BoldSky.com. Kui sa ei saa täpselt aru, kas su partner hoolib või on liialt kontrolliv, siis loe neid selgitusi.

Sinu harjumused

Oletame, et sa suitsetad ja su kaaslane tuleb ning tõmbab sigareti suust välja, viskab selle maha ning nõuab, et sa, kas jätad suitsetamise maha või jätab tema sind maha – see on kontrollimine! Kui ta selgitab, et halvad sõltuvused mõjuvad tervisele halvasti ja annab sulle aega, et suitsetamine maha jätta, siis see on hoolimine.

Sinu sõbrad

Kõigil on häid ja halbu sõpru. Kui su tüdruksõber lihtsalt käsib sul lõpetada suhted oma sõpradega, siis see on kontrollimine. Kui ta selgitab sulle rahulikult, et mõned sõbrad mõjuvad sulle halvasti, siis see on hoolimine.

Sina ja telefon

Oletame, et sa ei saa kohe ta sõnumile või kõnele vastata. Hooliv tüdruksõber saadab sulle sõnumi, kus on kirjas, et ta on mures ja sa võiksid talle nii ruttu kui võimalik tagasi helistada. Kontrolliv naine helistab sulle järjest sada korda või nii kaua, kui sa lõpuks vastu võtad.

Sinu perekond

Kui ta ei kanna üldse sinu perekonnaliikmeid ja lihtsalt palub sul valida, kas nemad või tema, siis ta on kontrolliv. Hooliv naine võib välja näidata, et ta ei nõustu kõikide asjadega, mis su perekond teeb või otsustab, aga ta ei esita sulle seetõttu kunagi ultimaatumit.

Sinu tegemised

Kui sa läheb välja ja sa pead talle teadma anda kogu informatsiooni selle kohta, kuhu ta läheb, millal ja kellega, siis see on kontrollimine. Hooliv naine palub sul lihtsalt endast märku anda, kui sa kuskile lähed.

Sinu karjäär

Kui naisele ei meeldi sinu töökoht või palk ja ta sunnib sind töökohta vahetama kõrgema palga nimel, kuigi sulle meeldis su töö, siis see on kontrollimine. Kui ta laseb sul tegutseda oma huvide nimel ja lepib sellega, et ajapikku järgneb sellele ka suurem sissetulek, siis ta on hooliv.