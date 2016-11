Väljaanne: Eesti on ilutoodete maailmas järgmine Korea!

Ilumaailma legendaarsetest toodetes rääkides oleme me ammu ületanud Prantsusmaa piirid, kuigi jääme alati hindama seal valmistatavat mitsellaarvett. Viimastel aastatel on näiteks ilma teinud Korea iluproduktid – losjoonid, maskid ja justkui selfi-filtreid lisavad praimerid, neid hindavad nii kodused kasutajad kui ka iluprofid.

«Nüüd aga võib vist öelda, et oleme avastanud järgmise riigi, mis tuleb potentsiaalselt välja uue turuhullusega – Eesti,» kirjutab Nylon. «Ei, eestlastel pole nii pikaajalist nahahooldustraditsiooni nagu Aasia riikidel või mõningatel oma Euroopa naabritel, aga nad tõesti näevad vaeva, et seda heastada!»

Euromonitori andmetel on Eesti ilu- ja isikliku hügieeni toodete turg viimasel ajal püsivalt kasvanud ning põhjuseks võib pidada Eesti-sisest karmi konkurentsi. «See on märkimisväärne, arvestades riigi vähenevat populatsiooni. Võib-olla on see just põhjus, miks eestlastest ettevõtjad toovad oma suurepärased tooted ja ideoloogia maailmaturule?»

Nylon toob ka välja viis Eesti brändi, mida nende lugejaskond ehk veel ei tea, kuid peaks teadma. Siin on ilumaailma hitihoiatused!