Neli nippi, kuidas kodu murevabalt jõuludeks ette valmistada

Jõulukuusk vali toa kõrguse järgi

Jõulupuu on kahtlemata jõulude sümbol, kuid kuusk ei peaks toas kogu ruumi võtma. Kuuse valimisel jälgi, et kuuse tipu ja lae vahele jääks umbes 15-30 sentimeetrit vaba ruumi. Kui okaste igapäevane koristamine tundub tülikas, siis kaalu hoopis kunstliku kuuse soetamist. Kaup24 esindaja Rauno Kristjani sõnul on kunstlike kuuskede valik aasta-aastalt laienenud ning tegelikult ei pruugi ka kõige teravam silm enam ehtsal või tehislikul kuusel vahet teha. «Tootevalikus on saadaval erinevas suuruses kuuski, alustades alla meetristest ja lõpetades üle kahe meetri kõrguste kuuskedega. Kunst-kuusk ei kuiva ära ja pakub rõõmu mitmeteks jõuludeks,» kirjeldab Kristjan ja lisas, et sobiva kuuse leiavad ka need, kes eelistavad oma toas näha hoopis lumevärvi puud.

Pööra tähelepanu jõuluvalgustite niiskuskindlusele

Lisaks kuusele loovad õige meeleolu jõulutuled – olgu need siis toas või väljas. Laias jõuluvalgustite valikus aitab orienteerumist lihtsustada, kui tead, kuhu tuled paigutada soovid – iga tuluke õue kaunistama ei passi. «Soovitame jälgida toote niiskusindeksit (IP-d), sest IP20 indeksiga valgustid sobivad ainult siseruumidesse,» ütleb Kristjan, kelle sõnul on niiskuskindluseta tuled hinnaklassilt ka veidi madalamad. Valgustid indeksiga IP44 sobivad aga oma kõrge niiskustaluvusega õue ideaalselt, kinnitas ta. «Aasta-aastalt müüme ka aina enam just õuevalgusteid, sest lisaks majaomanikele, kes oma eramut tuledega ehivad, on ka korteris elavad pered oma rõdusid kaunistama hakanud,» tõdeb ta. «Oleme täheldanud, et mõned pered ei plaanigi kuuske tuppa panna, vaid viivad selle verandale või maja ette ning otsivad tulesid just selle tarbeks.»

Värvilised või valged jõulutuled?

Valgusti värvivalikul tuleks otsustada, millise stiiliga kuuske soovid. Valged valgustid toovad pigem esile teised kuuseehted ning säilitavad klassikalise pildi. Värvilised valgustid seevastu loovad lustliku atmosfääri. «Hea reegel on, et kuuse iga 45 sentimeetri peale võiks olla sada pisikest tulukest,» annab Kristjan nõu. «Samas, kui sa armastad säravamat tulemust, siis miks mitte neid kasvõi topelt või kolmekordselt panna.»

Jõuluehete värv ja kogus loob terviku

Sama oluline, kui on tulede värvivalik, on ka teiste ehete toon. Populaarsed värviskeemid, millega alt minna ei saa, on näiteks punane ja hõbedane, valge ja hõbedane ning kuldne kombineeritud rohelise ja pruuniga, mille juurde sobivad ka väiksed loodusest inspireeritud kujud nagu põdrad, karud ja lumememmed.

Kristjani sõnul on varasemast enam võimalik kauplustest soetada ka juba tootja poolt kokku sobitatud toonides jõuluehete karpe. Samamoodi, nagu on klientidel küsimusi tulede arvu kohta, tuleb neid ka jõuluehete koguse kohta. «Ümmarguste jõuluehete valiku võib enda jaoks lihtsamaks teha, kui otsustamisel lähtuda jõulupuu suurusest,» ütleb Kristjan, kes tõi välja parameetrid, mille järgi ehteid valida: