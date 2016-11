Deitimine endast noorema mehega: plussid ja miinused

Cosmopolitan vahendab, millised on endast noorema mehega suhtlemise plussid ja miinused.

Pluss: sa näed, kui kaugele sa oled jõudnud. See on natukene isekas, aga noorena on inimesed nagu eksinud lambukesed ja vanemana tekib teatav rahu. Noorema kutiga tekib teatav võrdlusmoment, kus sa saad aru, et su elul pole midagi viga ja sa oled juba päris kaugele jõudnud.

Miinus: sa oled juba enda jaoks asjad selgeks teinud. 20ndates inimesed tavaliselt avastavad iseennast, aga sina vanema naisena oled selle juba läbi teinud. Võib olla tekib sul tahtmine öelda, et «kui mina olin sinu vanuses, siis…», aga siis kõlad sa nagu õpetaja, mitte tüdruksõber.

Pluss: ta on tõenäoliselt sinu saavutustest vaimustuses. Kolmekümneselt või neljakümneselt on sul tõenäoliselt juba säästukonto, oma korter, enda ostetud mööbel, raamatuid täis riiul ja muud täiskasvanule omased asjad, millest tema alles unistab.

Miinus: ta ei oska oma aega planeerida. Täiskasvanud ja eduka naisena on sul päevik või märkmik, kuhu sa kõik vajalikud asjad üles kirjutad, et need meelest ei läheks. Kui paljud noored kutid seda teevad? Väga vähesed ilmselt, aga sa ei saa seda talle pahaks panna, sest ta alles õpib elu.

Pluss: sinu ilustandardid on muutumas. Alguses võib sulle endale tunduda, et noorema kuti kõrval paistad sa vana ja kole, aga tegelikult ei ole nii. See noorem kutt hindab sind just sellisena, nagu sa oled, mis tähendab, et tema jaoks oled sa enesekindel ja seksikas naine ning sa ise hakkad ka ennast sellisena nägema.

Miinus: sinust võib talle ema saada. Alguses oled sa temaga kannatlik, lohutad teda ja teed talle süüa, aga mingil hetkel peab ta ise ka endaga hakkama saama. See tähendab, et kardinad paneb kodus mees üles ja vähemalt kord nädalas võiks ka tema süüa teha.