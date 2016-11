Mehed räägivad: miks me saadame segaseid sõnumeid?

Verily otsustas meestelt küsida, miks nad ei suuda alati otsekohesed olla. Siin on mõned põhjused, miks nad teinekord segaseid sõnumeid välja annavad.

1. Ta tahab asju põhjusega aeglaselt võtta. Nii mõnedki mehed on sisemiselt segaduses, tõdeb Lewis. Need siseheitlused võivad takistada meeldiva tütarlapse kohtingule kutsumist. Mehi võivad negatiivselt mõjutada paljud asjad, näiteks tööalased ebaõnnestumised. Samuti võib olla neid heidutanud nende enda suhteminevik. «On väga raske pidevalt äraütlemistega silmitsi seista,» selgitab Mark. Mees võib olla hädas enesehinnanguga, kuna eelmine neiu hävitas selle.

2. Ta ei loe vihjeid. Võib ka olla, et mees pole lihtsalt vihjele veel pihta saanud. Marki sõnul võib väga raske olla aru saada, millal on õige hetk oma avaldusega välja tulla, tänapäevane tekstipõhine kommunikatsioon ei tee enda avamist lihtsamaks. On võimalik, et ta ei ole sind võrgutama asunud, kuna ei tea, mida sa temast arvad. Sina saad omalt poolt kaasa aidata ning samuti mitte segaseid signaale välja saata. Ütle, et sa tahaksid temaga rohkem aega veeta.

Naised, kes kurdavad, et kõik mehed on jobud, on harilikult samad naised, kes ei anna headele kuttidele võimalustki.

3. Sa lihtsalt ei meeldi talle. Võib olla valus tunnistada, aga on võimalik, et sa lihtsalt ei meeldigi talle. Sa võid kurta, et ta ei ole piisavalt meheks ning ei kutsu sind välja, kuid tõde võibki olla väga lihtne. Nii Jeff kui Tim kinnitavad, et meeste huvipuudus on üsna hea märguanne sinu jaoks: liigu edasi.

4. Sa ei pane häid mehi tähele. Meeste hulgas olevat ütlemine: naised, kes kurdavad, et kõik mehed on jobud, on harilikult samad naised, kes ei anna headele kuttidele võimalustki. Jimmy arvab, et naised lihtsalt ei märka häid mehi ning silma jäävad vaid jobud. Mehed, kes on kõige osavamad oma huvi näitama ja flirtima, on sageli ka need, kes on kõige osavamad naisi endale mitte lähedale laskma. Seega jäävad mehed, kes on kergelt kohmakad ja häbelikud, vaeslapse rolli, ning neile öeldakse ära ka siis, kui nad on end kokku võtnud ja naise välja kutsunud.

Artikli autor võtab asja kokku: naised võiksid selles kohtingutangos isegi vahel mõned sammud teha ning meestele natuke vastu tulla. Kui aga mees flirdib, kutsub sind enda poole «hängima» ning ei häbene kiirelt voodisse jõuda, siis on naisel õigus teatud pühendumist oodata. Kui märgid näitavad, et ta on sinust huvitatud, kuid ei ole seda välja öelnud, ei ole vähemalt selles loos sõna võtnud meeste sõnul midagi halba selles, kui ise suhte võimalikkuse teemaks võtad.