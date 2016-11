15 märki, et see on vaid üheöösuhe

Üheöösuhete üks peamisi probleeme on see, et alati pole võimalik teada, on see nüüd juhtumas või ei. Mõned inimesed teatavad kohe, et ei ootagi kohtingult midagi muud, kuid suur osa ei taha seda teemaks võtta – ehk alles hommikul, kui sedagi. Seega peab kohtingumaailmas seiklev vallaline olema eriti osav märkide lugemises, et otsustada, millised on teise poole eesmärgid.