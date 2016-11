Postimehe nädalahoroskoop 19.-25. november

Jäär 21. märts – 19. aprill

Olukord töökollektiivis võib olla küllaltki pingeline. Seda eriti juhul, kui sa ei oska lahus hoida isiklikku ja ametlikku suhtlust. Kui kolleegid on ühtlasi su sõbrad või töötad koos armastatud inimesega, võib tekkida mingisugune huvide konflikt, mis seab su raskesse olukorda ja paneb suhted löögi alla.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Sind võib vallata mõningane laiskus. Eelistaksid töötegemisele puhkamist ja lõbutsemist, seega kipud tüütuid tegemisi aina edasi lükkama. Samas võivad juhid ja õpetajad sulle omajagu survet avaldada. Parem oleks, kui jälgiksid, mida ja kui palju suhu pistad – hea-paremaga liialdamine ei ole tervise seisukohast kuigi hea.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Asjalikud ja tõsised jutuajamised partneritega võivad küll omajagu jõudu nõuda, ent viia pikemas perspektiivis oluliste kokkulepeteni, millest su tuleb kindlasti kinni pidada. Lõbusatel koosviibimistel uusi suhteid luues tuleks kasuks mõningane ettevaatus. Ära võõra inimese usaldamisega liigselt kiirusta!

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Palju kannatlikkust ja süvenemisvõimet nõudev vaimne töö sujub sel nädalal kenasti. Suudad end hästi distsiplineerida. Suhete vallas on aga olukord plahvatusohtlik – kipud üle reageerima ja tühjast tüli tegema. Armukadedus võib ereda leegiga lahvatada isegi olukorras, kus selleks tegelikult põhjust polegi.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Ilmselt valdab sind tööl suur vajadus olukorda kontrollida. Kaaslasi on raske usaldada, küllap üritad neile survet avaldada, et nad toimiksid sinu tahtmist mööda. Kui tegutsed taktitundetult, ei mõju see töisele õhkkonnale kuigi hästi. Pööra tähelepanu pigem enda, mitte teiste käitumisele, distsiplineeri end.

Neitsi 23. august – 22. september

Kallite koduste ringis võib tekkida tunne, et oled hinges üksi ja sind ei mõisteta. Sel juhul vaata peeglisse – kas sa ise avad end piisavalt, kas oled lähedastele selgitanud, mida mõtled ja tunned, mida neilt ootad? Koduste tuge on sul vaja, sest äriasjus on ilmselt olukord muutlik ja omajagu pingeline.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Jupiteri pingeseisude mõjul võid toimuvale liiga optimistliku pilguga vaadata, oma võimeid ja võimalusi üle hinnata. Sulle tundub, et sul on olemas vastused paljudele küsimustele, ilmselt kipud ka teisi ülemäära õpetama või siis kritiseerima. Ära lähtu emotsioonidest, vaid analüüsi olukordi kaine mõistusega.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Kui oled järjekindel ning jätkad tegutsemist varem välja töötatud plaani kohaselt, saad panna aluse stabiilsele edule äri- ja rahaasjades. Kindlasti peaksid sel nädalal enne üheksa korda mõtlema, kui teistele midagi ütlema hakkad. Terav keel võib sulle pahandusi tuua. Kindlasti tuleb hoiduda saladusi välja lobisemast.

Ambur 22. november – 21. detsember

Merkuuri ja Saturni ühendus annab sulle tõsidust ja kannatlikku meelt, ehk ka vajadust üksi olla. Tegeled pigem asjadega, mida juba ammust ajast oskad, lähed kindla peale välja. Sõpradega koos äri ajamine või rahaliste tehingute planeerimine on sel nädalal riskantne, võib viia kaotuste ja vastuoludeni.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Pluuto pingeseisude tõttu võid nii isiklikes kui ka töistes partnerlussuhetes kontrolliv, domineeriv ja kangekaelne olla. Raske on suhelda ülemustega – kas tahavad nemad sind jõuliselt oma tahtmisele allutada või tunned sina kangekaelset soovi oma tahtmine nui neljaks maksma panna. Ilmselt ei karda sa midagi ega kedagi.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Minevikusündmused või lapsepõlveaegsed läbielamised võivad taas omajagu mõju avaldada. Kunagi välja kujunenud arusaamad võivad tunduda ainuõiged, ilmselt oled valmis nende läbisurumiseks võitlusse tormama. Mõistuspäraseid nõuandeid võid saada sõpradelt, kes sinu elus toimuvat kaine kõrvaltvaataja pilguga näevad.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Tasub keskenduda eelkõige tööasjadele. Distsiplineeritud tegutsemine ja kaine mõistus viivad sind sihile. Teistega koos tegutsemine on küllaltki keeruline, sest igasugustes aruteludes löövad kired kiiresti lõkkele. Nii töistel koosolekutel kui ka eraelulistel koosviibimistel võib kirglikke vaidlusi tavalisest rohkem ette tulla.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee