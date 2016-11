Kõhukinnisuse viis häirivat kõrvalmõju

Normaalse sooletegevuse mõiste on väga lai, kuid üldiselt peetakse kõhukinnisuseks seda, kui teisel hädal käiakse vähem kui kolm korda nädalas. Vahel on ka vaatamata käimise kordadele kõhus raske tunne, mis annab märku, et kõik ei ole väljunud, kirjutab Food Matters.

Kuigi kõhukinnisus on iseenesestki väga häiriv, võib see põhjustada teisi terviseprobleeme, mis samuti tuju rikuvad.

Kõhukinnisus võib põhjustada peavalusid (või on vähemalt sellega seotud)

Pea võib hakata valutama väga paljudel põhjustel ja eksperdid on lisanud kõhukinnisuse nende võimalike põhjuste hulka. Tõenäoliselt on selle taga stress, sest kui kõht ei käi pikka aega korralikult läbi, hakkab see mõjutama igapäevaelu, tekitab muret ja ärevust.

Lisaks tasub arvestada, et nii peavalu kui kõhukinnisuse üheks peamiseks põhjuseks on veepuudus. Selleks, et kõht käiks läbi, tuleb korralikult vett juua.

On leitud tõendeid, et kõhukinnisuse ajal võib peavalu põhjustada toksiinide akumulatsioon. Soolestiku kaudu kõrvaldab organism toksilisi aineid, mis pikemalt püsima jäädes võivad tagasi kehasse imenduda ja tekitada peavalu.

Kõhukinnisus tekitab vistrikke

See, mis toimub soolestikus, võib anda endast märku ka naha tervises. Kõhukinnisus võib omakorda olla märk, et soolestiku mikrofloora sisemine ökosüsteem on pinges. Selle tagajärjeks võivad olla tursed, akne, tumedad silmaalused ja isegi lööbed.

Nahk on kõige suurem organ ja tegeleb samuti toksiinide väljutamisega, mis on organismi kogunenud. Kui süüa ebatervislikke toitusid või kui kõht on pikalt kinni, tekivad seetõttu vistrikud ja nahapunetus.

Kõhukinnisus võib tekitada isutust

Tihtipeale ei ole kõhukinnisuse all kannatavatel inimestel söögiisu. Paraku ei ole see aga tõhus kaalulangetusmeetod ja võib pealegi kõhu punni ajada.

Kroonilisest kõhukinnisusest tekkinud isutus ei ole meeldiv näljapeletamise meetod. Pigem on see üldine haiglane tunne, mis teeb söömise raskeks kohustuseks.

Terve seedesüsteemi korral saab aju pärast söömist signaali, et uus laar tuleb peale, vana on vaja väljutada. Seetõttu tulebki sageli pärast söömist umbes poole tunni jooksul tualetti külastada. Kui kõht on kinni, on süsteem häiritud ja selle asemel, et ruumi juurde teha, saab aju signaali, et praegu pole vaja järjekorda pikendada.

Kõhukinnisus võib tekitada hemorroide

Kui kõht on kinni, on roojamine raske ja nõuab pingutust. Nii nagu iga teine lihas, mis töötab oma võimete piiril, võivad ka seedetraktis sisu edasi liigutavad lihaskiud viga saada. Oma töö käigus avaldavad nad suuremat survet pärasoolt ääristavatele veenidele, mis kõhukinnisusega võivad liialt välja venida. See võib teha põrguvalu!

Kas kõhukinnisus rikub hingeõhku?

Ühe Taani uuringu väitel jah, väga suure tõenäosusega. Ka teised uuringud on näidanud, et need, kes kannatavad pidevalt kõhukinnisuse all, tunnevad vahel suus halba maitset ja nende hingeõhk ei ole alati värske. Selle seose põhjused ei ole päris selged, kuid ühe teooria järgi võib kõhukinnisus soodustada mürgiste soolestikubakterite levikut, mis põhjustavad halvalõhnalisi gaase.

