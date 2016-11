Naine jäi kümne päeva jooksul kaks korda rasedaks – ja sünnitas mõlemad lapsed!

Kate Hill kannatab polütsüstiliste munasarjade sündroomi all ning sai hormoonravi, et viljastumisele kaasa aidata. Kate ja tema abikaasa Peter avastasid üllatuslikult, et tulekul on kaks last, kes viljastatud erinevatel aegadel. Asja teeb kummalisemaks seegi, et paari väitel seksisid nad ilma kaitsevahenditeta vaid korra. «Tema sperma püsis mu kehas elusana kümme päeva, kuni oli eraldunud ka teine munarakk,» selgitab Kate.

Üheksa kuud hiljem sündisid kaks tütart, Charlotte ja Olivia. Hillid ei mõistnud oma sõnul, kui erakordse sündmusega tegu, alles siis, kui tütred ilmal, said nad asjast aimu, vahendab news.com.au.

Nähtust nimetatakse superfetatsiooniks ning usutavasti on selliseid juhtumeid maailmas ette tulnud vaid 10-11.

Tütretirtse klassifitseeritakse küll kaksikutena. Tavajuhul sünnivad kaksikud munarakkudest, mis on vabanenud ja ka viljastatud samaaegselt. Antud juhul aga paistab, et üks munarakk vabanes alles kümme päeva pärast eelmise viljastumist ning sperma püsis naise kehas elusana kogu selle aja. Ka see on võimalik, kuigi harukordne – üldiselt on arstid ühel meelel, et sperma võib kehas elusana püsida nädala.

Aastal 2009 juhtus samalaadne asi USAs Arkansase osariigis, kui naine ootas tüdrukut ning raseduse käigus avastati, et olemasoleva loote kõrval areneb teinegi, palju väiksem ja noorem lootekott pisipoisiga. Ka sel korral tõdeti, et tegemist on millegi peaaegu ennekuulmatuga, kuid siiski mitte võimatuga. Hilisemad kromosoomi- ja arengukontrollid tõestasid juhtunut.