BBC uudisteankur sünnitas vahetult pärast otse-eetrit

Victoria Fritz on BBC hommikusaate «Breakfast» üks saatejuhte ning teisipäeval pärast uudiste lugemise lõpetamist avastas ta, et looteveed on puhkenud, vahendab Telegraph. Õige pea selgus aga, et Victoria abikaasa on liikluses lõksus, nii sõitis peatse emaga haiglasse kaasa hoopis tema kolleeg Sally Nugent. Abikaasa lõpuks aga kohale ei jõudnudki, seega viis Sally alustatu lõpuni ning oli Victoriale toeks, kuni pisipoiss oli sündinud.

Beebi pidi sündima detsembri alguses, kuid asjad läksid teistmoodi. Fritz avaldas hiljem Twitteris ka tänusõnad: «Minu südamlik tänu Sallyle ja St Mary arstidele ja ämmaemandatele, kes aitasid mul terve pisipõnni ilmale tuua. See oli BBC «Breakfasti» meeskonnatöö!»

Ka BBC jagas õnneliku noore ema pilte oma sotsiaalmeediakontodel, kirjutades: «Victoria Fritz pidi täna teieni tooma majandusuudised, aga tal oli hoopis põnevamaid uudiseid teatada!»

Täna hommikul selgitasid saatejuhid, miks Victoria asemel teine uudisteankur eetris on. «Fritz otsustas olla veelgi produktiivsem kui ta tavaliselt tööl on,» naljatles Sally Nugent ning kaassaatejuht Naga Munchetty lisas: «Alles ta oli siin, luges rõõmsalt uudiseid, ilma et oleks meelel ühtki muret. Ning siis ta läks ja otsustas hiljem ühe sündmuse korraldada.»