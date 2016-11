Kiire test: kui terved on su juuksed?

Food Matters aitab lühikese testiga välja selgitada, mida võivad juuksed su tervise kohta näidata ning mida teha, et need muutuksid taas säravaks.

1. Kui tihti sa oma juukseid kuumtöötled ehk kasutad fööni, sirgendajat, koolutajat?

Harva, mu juuksed on enamasti krunnis. Kaks kuni kolm korda nädalas. Enamasti hoiavad juuksed isegi kenasti. Ma ei mäleta viimast korda, millal ma ei teinud oma juustega mitte midagi enne uksest välja astumist.

2. Mitu korda aastas käid salongis juukseid värvimas või triibutamas?

Mitte kunagi, mu juuksed on värvimata. Korra või kaks, kui tunnen, et vajan värskendust. Neli korda aastas või rohkem - mulle meeldib värske soeng.

3. Vaata oma juukseotsi. On need katki?

Ei, mu juukseotsad tunduvad täitsa terved. Jah, mõned otsad on katki, aga väga hull olukord veel pole. Jah, katkiseid otsi on liiga palju, et neid kokku lugeda.

4. Millega sa oma juustest pusasid lahti harutad?

Laia kammi või spetsiaalse sasipuntra taltsutajaga. Laia juukseharjaga. Sellega, mis kätte satub.

5. Kui tihti teed oma juustele niisutavat maski?

Korra nädalas. Umbes korra kuus. Väga harva. Mõnikord lisab juuksur selle teenuse hulka.

6. Kui tihti sööd oomega-3-rasvhappeid sisaldavaid toitusid (lõhe, heeringas, linaseemneid, chia-seemned, pähklid jne) või toidulisandeid?

Vähemalt kolm korda nädalas. Korra nädalas või harvem. Peaaegu mitte kunagi.

7. Kui mitu toidukorda või vahepala päevas sisaldavad puu- või köögivilju?

Kolm või rohkem, mulle meeldivad aedviljad! 1-2, lisan neid nii palju kui saan. 0-1, jah, see on probleem.

8. Keskmiselt kui sageli sööd põhitoidukordade ajal valgurikkaid toitusid (liha, kaunviljad, kala, munad, kinoa, pähklid ja seemned, piimatooted, valgupulber)?

Mingil kujul on valgud esindatud igas söögis, mis söön. Vaatan, et valke oleks rohkem ühes või kahes eines. Ma pole kindel, aga tõenäoliselt ühes toidus või vähemas.

/ Scanpix

TULEMUSED

Loe vastused kokku ja vaata, milliseid tähti tuli kõige rohkem.

Peamiselt A-d

Su juuksed on tõenäoliselt läikivad ja kohevad. Sa hoolitsed oma juuste tervise eest ja seda on näha. Sa oled väga tubli, et jälgid, milliseid toitaineid su juuksed ja keha vajavad, sest teadupoolest tuleb ilu seestpoolt. Samas pole mõtet karta uusi asju ja soengute tegemist täiesti vältida, sest kui toitumine on korras ja sa oskad oma juuste eest hoolitseda, siis ei juhtu nendega midagi hullu.

Peamiselt B-d

Praegu veel on su juuksed enamasti heas korras. Sa ei karda soenguid ja juuste värvimist, aga ei lähe sellega ka liiale. Lisaks on su toitumine üsna hea ja sa tead, millal tuleb minna juuksuri juurde otsi lõikama. Hoolitse selle eest, et juuste tervis püsiks ka edaspidi hea ning lisa oma toidulauale piisavalt vitamiine ja mineraale, mis seda toetaksid. Vahel anna juustele puhkust ja jäta soeng tegemata.

Peamiselt C-d

Anna juustele taastumiseks rohkem aega! Su juuksed ei ole kunstiprojekt ja liigne töötlemine kurnab need ära. Kosuta oma juukseid maskidega (neid võib aeg-ajalt kasutada ka palsami asemel) ja jälgi rohkem, mida sa suhu pistad.