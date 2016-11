Neli märki, et su suhe ei ela pühadehooaega üle

Suhteekspert Pam Evans ütleb portaalile AskMen, et kummalgi partneril on juba niigi palju plaane, sellele lisandub aga magamatus ja stress, mida põhjustab ajavähesus. Aastalõpu tööhullus, rahalised mured, firmapeod, sotsiaalsed kohustused, võimalik reis... Seda kõike on palju.

Siin on neli märki, mis viitavad, et teie suhe ei pruugi seda aega üle elada.

1. Te pole valmis kompromissideks. Pühadeaja üks olulisemaid oskusi on ära öelda üritustele, kuhu te minna ei taha või ei jõua. Teine võtmeelement on kindlasti kompromissitahe: sa jõuad ehk mõnele partneri üritusele ja tema sinu omale, kuid te mõlemad peate nii mõnestki enda plaanist loobuma. Evansi sõnul olete te kindlasti juba ohutsoonis, kui kumbki partner näitab pidevalt näpuga, iriseb ja kasutab manipulatsioonitaktikaid. Parem istuge üheskoos maha ning pange kirja üritused, mis teile mõlemale olulised on. Ning siis andke endast parim, et te mõlemad jõuaksite sinna, kuhu soovite. See on eriti oluline, kui tegemist on teie esimeste jõuludega koos.

2. Te ei suuda perekonna ees head nägu teha. Kui pühadestress hakkab tunda andma ning te ei suuda isegi pere ees head nägu teha, on asjalood halvad. Üksteise suhtes lugupidamatuse näitamine, eriti perekonna ees, on väga ohtlik, ütlevad suhteeksperdid Patricia Johnson ja Mark Michaels. See on alandamise vorm ning mõjub hävitavalt enesehinnangule. Kui see muster kordub, tähendab see, et suhtes on sügavamaid probleeme. Kui te märkate, et suhte õmblused on rebenemas, istuge maha ning pidage maha üks tõsine vestlus. Ehk veedate pühad kumbki oma perega eraldi ning distants tuleb kasuks?

3. Te ei suuda vaadata pühadefilmi ilma vaidlemata. Pühadehooaeg on küll hektiline, kuid parim viis sellest taastuda on isekeskis, näiteks diivanil kerra tõmbununa jõulufilme vaadates. Kui te aga ei suuda isegi seda ilma tülitsemata teha, on jama majas. Enesearengutreener Peggy Sealfron ütleb, et suhte võti on kooperatsioon, mõistmine, sõprus. Kui iga asi on võitlus ja tüli, siis õõnestate sellega oma suhet. Ehk aitab, kui võtate kaosest väikese puhkuse ning teete üheskoos midagi, mida tõeliselt naudite?

4. Te ei seksi. Stressi vastu võitlemise parim relv on üks korralik orgasm, kas pole? Kui te aga isegi voodis ei leia enam ühist meelt, seisab ees üks pikk-pikk talv. «Kui sa tunned, et sind on eemale tõugatud ning kumbki teist ei suuda voodis väljendada, mis teile meeldib ja mis mitte, et vähemalt emotsionaalset lähedust suurendada, on teie suhe hukule määratud,» ütleb Sealfron. «Kommunikatsioon on iha tekitamiseks väga oluline faktor!» Võtke mängu nüüd kõik romantiliste žestide arsenal, et kuumemat meeleolu luua!