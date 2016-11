Autoromantika ABC: 13 asja, mida autos mitte kunagi teha ei tohi

Sul seisab ees kohting sulle meeldiva inimesega. Sa valmistud selleks põhjalikult, riietud, puhastad auto, ehk ostad lilledki… ei, antud juhul sa ju lilli ei osta, vaid teed vähemalt ühte alljärgnevast kümnest veast.

See tähendab, et autoromantikast saab sinu jaoks suure tõenäosusega elu üks kohutavamaid kogemusi. Et seda siiski ei juhtuks, on siin parajalt pikk autoromantika ABC, mille võid pähe õppida. Selleks, et neid asju mitte kunagi teha!

SÖÖ TEDA KOHATES KIIRTOITU

Kui erilisena sa end tunneksid, kui pärast tundidepikkust esimeseks kohtinguks valmissättimist leiad end autos, mis haiseb burksi või friikate järele? Kas su kaaslane kulutas tõesti kogu selle aja, et kohe oma riietele ja juustele rääsunud õli igavene lehk külge saada?

Isegi, kui sinu kallimale rämpstoit tegelikult meeldib, on selle lõhn tõeliselt ebameeldiv. Kas sa tõesti arvasid, et see täidab õhtu ilusa romantilise auraga? Ja ärme isegi hakka arutama, mida sõidu peal kiirtoidu söömine su hingeõhuga teeb.

Kui sa seni arvasid, et vaid sibul ja küüslauk muudavad su hingeõhu jälgiks, siis nüüd võta teadmiseks, et sama mõjuga on ka õlist läbinõrgunud burks ja friikad. Ja pühi see kaste oma suunurgast palun ära!

RÄÄGI, PALJU SU AUTO MAKSIS

Inimesed pole lollid ja isegi, kui nad ei tea autodest mitte midagi, suudavad nad vaadata seda puitu, nahka, kroomi, läikivaid nuppe ja mõista, et su 7. seeria BMW maksis rohkem kui nende Opel Corsa.

Auto hinnale tähelepanu juhtimine näitab sind inimesena, kellel on raha rohkem kui enesekindlust. Teisisõnu demonstreerid sa, et oled ebakindel inimene, kes kasutab raha, et kompenseerida midagi muud, mis su elust puudub. Halb toon, halb toon.

Välja arvatud juhul, kui just su elus ei toimugi tõesti midagi peale rahahunnikute pähekukkumise. Sel juhul, jumal hoidku, lase käia! Kuigi, seda lugu me oleme juba kuulnud – võimalik, et saad robinal kolm kohtingut ja tunned end tegijana. Paraku on nii, et kui kohtingukaaslased on saanud sinult, mida nad tahtsid, jääte jälle alles ainult sina ja su uhke auto…

DEMONSTREERI OMA RALLIOSKUSI

Me saame aru, et sa lõpetasid just Playstationis vormeli või ralli mängimise ja nüüd tunned, et isegi Lewis Hamiltonist pole sulle vastast…. aga sa oled kohtingul, nii et rahune! See pole mingi võiduajamine ja sinu väärtus inimesena ei tõuse, kui sa enne teist autot järgmise foorini jõuad.

Aa, sul on uus sportauto… sa oled esimesel kohtingul. See ei ole tõesti parim aeg demonstreerida, kui hästi see kiirendab, kurve võtab ja pidurdab. Välja arvatud muidugi juhul, kui see kohting on võidusõidurajal ja seda te sinna tegema läksitegi. Isegi siis püsi oma püssiga rajal; tänav ei ole koht oma võimete demonstreerimiseks. Tõtt-öelda huvitab enamust inimesi sinu sõiduoskus ainult nii palju, et suudaksid neid turvaliselt kohtingule ja tagasi toimetada.

Lisaks katsu kontrolli all hoida ka see liiklusraevu-asi. Sina sõidad ühe autoga, mitte kõikide teistega, ja on vähe nõmedamaid asju (nii esimesel kohtingul kui üldse), kui matslik ja isekas käitumine. Tee kuulub kõigile, jaga seda teistega rahulikult ja keskendu sellele, millele peaks – sõitmine ja inimene kõrvalistmel.

KUULA OMA MUSSI

Oojaa, kes saaks sinu vinge muusikamaitse vastu! Eriti, kui sa seda kõigile demonstreerid, punni põhja litsudes ja aknaid ning katuseluuki avades. Eriti tore oleks, kui sa sealt luugist end ka välja suruksid. Luuki ei ole? Proovi siis aknast. Ära enam kunagi tagasi tule, nagunii ei saanud sinuga eriti rääkida. Kas sa teadsid, et järjekord kõrvaarsti juurde on kuni pool aastat?!

RÄÄGI KÕIGEST

Suurepärane! Sa oled absoluutselt suurepärane vestluskaaslane oma autole. Ega see ei olegi ju tähtis, kas su deit sind ka kuulab või et tal tegelikult on suu peas ja kõnevõime olemas. Pole tähtis! Räägi kõigest, mis meelde tuleb. Kõigest. Oma autole, nagu juba eespool öeldud. Sest sul on ju nii kurjama äge auto! Ja deiti sul enam ei ole… ta lahkus märkamatult. Keep going!

SMSi JA RÄÄGI

Bluetooth on vägev asi – telefon heliseb, sa vajutad nuppu ja vastad kõnele autot peatamata. See on väga äge, kuni helistab mõni su sõber ja küsib eelmisel nädalal külastatud stripiklubi nime ja kuidas saada sinna kohta, kust sa need 100 üheeurost said.

Sama kehtib sõnumite kohta – ei ole väga lõbus sõita kohtingupaika ja üritada kellegagi vestelda, kui selle kellegi silmad on naelutatud ekraanile ja pöidlad tulistavad 140 sõna minutis – sest keegi teine on tohutult tähtsam kui aeg ja võimalus tundma õppida kedagi, kellega võiksid võib-olla terve elu koos veeta.

Seega – kuigi telefon on imeline leiutis, võiksime siiski selle paar tundi veeta teineteisega ja ilma telefonita. Välja arvatud muidugi juhul, kui kasutada telefoni filmi või restorani leidmiseks.

EKSI ÄRA

Olles kohtingule minnes autoroolis, pea meeles: nagu hea jurist ei küsi avalikult küsimusi, millele ta juba vastust ei tea, ei tasuks esimesele kohtingule minnes sõita kohta, kuhu sa minna ei oska.

Kui kavatsed kallimaga minna uude kohta, uuri eelnevalt välja, kuidas pärale saab; vabalt võid ka proovida ennetavalt kohale sõita, alustades sealt, kust kohtingule minneski alustada plaanite. Sel moel saad sõites rahulikult suhelda, mitte demonstreerida, kui vilets orienteeruja sa oled.

TANGI VÕI JÄÄ TEELE

Rääkides ettevalmistumisest ei ütle miski selgemalt «Olen idioot ja ei oska planeerida» kui tanklasseminek pärast kaaslase pealevõtmist. Sa tead, et auto võtab kütust, sul on kütusenäidik silme ees ja sa ei saanud aru, et pead tankima, enne kui kaaslane autosse istus? Et mitte mainida, et bensiinijaamad on koledad ja täiesti ebaromantilised…

Ja kui sa arvad, et 90ndate üleminekuajal ema ja isa käest kuuldud lugudes kasutatud «Oih, meil sai bensiin otsa»-võte aitab sul skoorida, siis eksid valusalt. 21. sajandil aitab see sul kõndida lähimasse bensiinijaama, lootuses, et neil on kuskile anumasse tankida piisav kütusetilk, et kaaslane koju tagasi viia – sest see on ainuke koht, kuhu ta tahab pärast sellist lolli lüket minna.

On muidugi võimalus, et su kaaslane on kohutavalt mõistlik ja ei pane pahaks ootamatut bensuka-põiget. Siis on veel mõni variant, kuidas kõik ikkagi pekki keerata: a) sa hakkad bensiinijaamas häälekalt sente lugema, et vajalik summa kütuse eest tasumiseks kokku korjata; b) sa oled rahakoti koju unustanud ja su esmadeidil tuleb sajalisi luhvtitada; c) sa pakud talle varianti, jagada kulud pooleks, sest ka tema istub autos – või, mis veel parem, las siiski maksab tema, sest sinu poolt on ju auto; d) te jäite autoga teele Eikunagimaal, sa jalutasid bensukasse ja nüüd selgub, et sa pead kanistri kas ostma või kuskilt leidma, sest kilekoti sisse kütust ei müüda…

RÖHITSE JA PUUKSUTA

Kui sulle peab seda eraldi ütlema… kuidas sa üldse kohtingule said? Tõsi, on hetki, kui sa ei saa sinna midagi parata. Pärast söömist tahab kõhtu sattunud õhk mõnikord väljuda, kuid selles olukorras saad fiaskot ennetada, öeldes näiteks «Tahaksin natuke värsket õhku, teeksin akna lahti,» või lihtsalt minna tualetti ja loota, et tihendid peavad seni, kuni autost välja saad.

Kui tead, et sinuga kipuvad sellised asjad juhtuma, vali hoolikalt oma toitu ja jooki. See on veel üks põhjus, miks mitte seda kiirtoitu enne kohtingut autos süüa. Vähe on asju, mis romantikale nii hävitavalt mõjuvad kui seedesüsteemi lõhnad.

NUUSKA NINA

Vaid eelnevas punktis käsitletud helid on sellest hullemad. Lisaks jälkusele on see lihtsalt ebaviisakas. Sa oled kellegagi, keda sa vaevu tunned, koos väikses ruumis ja hakkad oma nina rookima, ja siis loodad õhtu lõpus mingit sorti intiimsusi? Vist mitte…

Kui oled esimese kohtingu ajaks nii tõsiselt haige, et pidevalt nuuskama pead, kaalu kohtingu edasilükkamist. Lisaks teiste inimeste nakatamisele ja oma seisundi halvendamisele on see lihtsalt ebaesteetiline. Tee kõigile teene ja jää koju.

Siinkohal tasub meeles pidada, et viisakalt pabertaskurätiga ninaümbruse tupsutamine või aevastamise ajaks selle abivahendi näo ette tõstmine ei ole seesama, mis suure, ruudulise, korduvalt nuusatud tatilapi lahtivoltimine ja sellega oma näo katmine – eesmärgiga – hakata nagu jõehobu rohelist tatti pruuskama.

Pabertaskurätt on normaalsel inimesel alati taskus või käekotis valmis. Ja see pabertaskurätt on puhas! Pabertaskurätt on ühekordseks kasutamiseks ja ta on alati kaasas puhuks, kui on vaja oma näo ümbrust kasida või pargipingilt leheprahti ära pühkida.

URGITSE HAMBAID

Tõepoolest, vahel jääb pärast söömist üks väike rumal lihatükk hammaste vahele, ja tee, mis tahad, välja seda ei saa. Ja siis sa juhid autot ja üritad salamisi kõikvõimalikel viisidel tülikat kiudu hammaste vahelt välja saada… ja lõpuks annad alla ja hetkel, kui arvad, et su kaaslane ei vaata, sukeldud sa selle järele oma väikse sõrmega.

Ning just siis, kui sa selle kätte saad, pöördub su kaaslane öeldes, kui imeline toit oli – seesama, millest sa väikese tüki hiljem nautimiseks hamba vahel kaasa olid võtnud ja mis sul nüüd nagu uhke sõjasaak suust välja või sõrmede vahel ripub. Väga seksikas.

Lahendus? Hambaniit. Kohe pärast pearooga mine tualetti, niidita hambad ja loputa suud, ning naase lauda imeliselt värskena. Siis naudi magustoitu, maksa arve ja edene õhtu järgmisse ossa, jätkuvalt viksi ja viisakana.

MEIGI ENNAST

Tähendab, tänapäeval on see täiesti normaalne, et kõik, kes tahavad, võivad ennast meikida. Iseasi, kas seda peab tegema siis, kui oled äsja kohtunud potentsiaalse südamedaami või muinasjutuprintsiga.

Mistahes kõrvaline tegevus sõidu ajal on ohtlik. Kui sõidu ajal juhtub, et naerad end pandakaruks või väntsutad muusika taktis oma pead nii, et huulevärv laiali lendab, püüa olukord naljaks keerata. Kui see ei õnnestu, vabanda kaaslase ees ootamatu boksipeatuse tõttu, ruleeri sõiduk ohutult teeserva ning lase oma kunstnikutalent mööda nägu valla.

NARKOOTIKUMID JA/VÕI ALKOHOL

Ka see on seeriast «Kas seda peab üldse ütlema?». Ebaseaduslikkust kõrvale jättes on joobes juhtimine äärmiselt ohtlik, olenemata sellest, kui hästi sa enda meelest hakkama saad.

On üsna raske minna järgmisele kohtingule, kui oled oma kohtingukaaslase tapmise eest vanglas. Sama käib ka kõrvalistuja kohta – autosse istudes joint'i süütamist võib teatud ringkondades pidada lahedaks, kuid mitte kõikide meelest ja see võib köita ka politsei tähelepanu.

Kui see on aga tõesti sinu ja su kohtingukaaslase elustiil, siis ärge vähemalt sellega teisi ohustage – tarbige oma kraami kuskil endale ja teistele ohutus kohas, ja jumala eest, ärge minge sõitma!

Kui seda lugu lugedes tundub sulle, et sa ei taha mitte midagi ülalloetletud suurepärastest õudustest järgi proovida, siis jääb meil üle sulle vaid õnne soovida – sinus on ainest tõeliseks unistuste printsessiks või printsiks ruudulisel hobusel. Romantika, see on… mis meid toidab. Naudi ise ja tee oma kaaslase olemine nauditavaks!