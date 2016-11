Kihlumine on ühe paari jaoks väga oluline ja ülev sündmus. Kindlasti saate nii Facebooki teel kui isiklikult palju õnnitlusi ja muuhulgas ei jäta inimesed küsimata, millal on see kuupäev, kui te abiellute? Hingake sügavalt sisse ja välja ning mõelge kõigepealt nendele viiele asjale.