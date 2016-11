Kuidas lõpetada tüli kiirelt ja valutult?

Kõige hullem on see, tülid ja tülitsemine on väga väsitav. Võib olla unustas su partner nõud pesemata või vaatas ilma sinuta teie lemmikseriaali uue osa ära, aga ka selline väike asi võib kiiresti eskaleeruda, vahendab PureWow.

Mida teha, et väikesest sõnelus ei kasvaks suureks ja valusaks tüliks?

Järgmine kord, kui vaidlus kipub tuliseks minema, siis mõtle korra järele, kas see vaidlus on oluline ka aasta pärast. Kas see probleem on pikemas perspektiivis tõesti nii oluline, et sellest tuleb suur tüli teha?

Waterloo ülikoolis tehtud uuringus selgus, et tulevikule mõtlemine pani inimesi vähem oma partnerit süüdistama ja rohkem andestama. Võttes hetke, et mõelda pikemale perspektiivile, võib ära hoida väikeste probleemide võimendumise, sealhulgas ka selle, et öeldakse asju, mida hiljem kahetsetakse.