Viis hommikust harjumust, mis teevad paksuks

«Vale algus päevale on üks kõige suuremaid vigu, mida inimesed teevad, kui tahavad kaalust maha võtta,» ütleb dr Susan Peirce ajakirjas Women’s Health. Esimesed tegevused panevad aluse sellele, mis päeva jooksul toimuma hakkab. Sellest saavad alguse harjumused, mille tagajärjed väljenduvad kehakaalus.

Sa magad liiga kaua

Kuigi üldiselt on teada, et liiga vähene uni võib põhjustada kaalutõusu, siis teeb sama ka pidev ülemagamine. Väljaandes PLOS One avaldati uuring, mis näitas, et need, eks magavad öösel üle kümne tunni, on suurema kehamassiindeksiga kui need, kes magavad öösel 7-9 tundi. Seda arvesse võttes tuleks rihtida oma une pikkus 7 kuni 9 tunni vahele ja äärmusi vältida.

Sa sätid end pimedas

Päikesevalgus aitab samuti kaalulangusele kaasa, mistõttu tuleks ärgates kohe kardinad eest ära tõmmata ja nautida päevavalgust nii palju, kui seda on. Väljaandes PLOS One avaldatud uuringus selgitasid autorid, et varahommikul päikese kätte läinud inimestel on madalam kehamassiindeks kui teistel, ja seda hoolimata söödud toidu kogustest. KMI mõjutamiseks tuleb uuringu järgi veeta hommikul päevavalguses vaid 20-30 minutit ka siis, kui taevas on pilvine. Inimorganism (ka ainevahetus) juhindub kõiges inimese sisemisest kellast ja hommikuvalgus on sellele väga oluliseks märguandeks.

Sa ei tee oma voodit ära

Kummaline tõsiasi, aga nii see on. Nimelt tuli USA Riikliku Uneühingu küsitlusest välja, et need, kes teevad pärast ärkamist oma voodi ära, magavad 19-protsendilise tõenäosusega paremini kui need, kes seda ei tee. Kuna kvaliteetne ööuni on nii tugevalt seotud kehakaaluga, on voodi korrastamine väga väike asi, mida enda tervise heaks ära teha. Raamatu «The Power of Habit» («Harjumuse jõud») autor Charles Duhigg on kirjutanud, et voodi tegemine annab stardi ka teiste kasulike harjumuste loomiseks, mis tähendab, et nii teed ka suurema tõenäosusega näiteks omale lõuna tööle kaasa.

Sa ei kaalu end

Kui Cornelli Ülikooli teadlased jälgisid kaks aastat 162 ülekaalulise mehe ja naise harjumusi, avastasid nad, et need, kes kaaluvad end iga päev, suudavad edukamalt kaalu langetada ja saavutatud kaalu ka hoida. Parim aeg enda kaalumiseks on kohe pärast ärkamist, mil kaal on kõige väiksem. Sel ajal on su kaal tõenäoliselt ka kõige täpsem, sest pärast magamist kannad endaga kaasas vähem «veekaalu», ning sul on võimalus kohe midagi muuta, et tagasi järjele saada.

Sa ei söö hommikusööki

Eeskuju võib võtta Tel Avivi Ülikoolis tehtud uuringust, milles leiti, et kalorivaesel dieedil olnud inimesed, kes sõid hommikuks 600 kilokalori eest valke, süsivesikuid ja midagi magusat, tundsid ülejäänud päeva jooksul vähem nälga ja söögiisu kui need, kes sõid hommikul ainult 300 kilokalorit. Kuigi esimene grupp sõi hommikul rohkem, suutsid nad oma päevasest kalorinormist paremini kinni pidada. Lisaks leiti, et pärast söömist oli nende veres vähem nn näljahormooni greliini. Teadlaste sõnul võib asi olla selle, et kui hommikul kohe oma isud ära rahuldada, ei kasva need õhtuks võimatult suureks ja nii saab paremini endale kindlaks jääda.