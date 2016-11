Üheksa tõestatud pohmeluseravimit

Kuna pohmell pole ametlikult diagnoos, pole olemas ka ametlikku ravimit. Kõige parem viis pohmelli ära hoida on loomulikult mitte tarbida liiga palju alkoholi. Kui aga on juhtunud, et üks või kolm drinki sai tarbitud üleliia, siis toome portaali Livestrong abiga välja mõned viisid, mille abil sinise hommiku kehva enesetunnet parandada.

1. Roheline smuuti. Derek Castro on San Fransisco mahlafirma kaasomanik, kes leiutas joogi, mis peaks kehale eriti tervistavalt mõjuma. Selles sisalduvad õun, koorega sidrun, seller, petersell, piparmünt ja ingver, samuti lehtkapsas ja spinat. Jook aitab võidelda iivelduse vastu, sisaldab antihistamiine, B-vitamiini, antioksüdante ja on põletikuvastase toimega.

2. B-vitamiin. Et alkoholi metaboliseerida, kasutab su keha ära viimsedki vitamiinivarud, eriti läheb kaubaks B-vitamiin. Seega aitab lisadoos sedasama vitamiini nii enne joomist, selle ajal kui ka pärast leevendada pohmellisümptomeid.

3. Kookosvesi. Kaalium ja piisavalt vett – need on su parimad sõbrad peojärgsel hommikul. Keha rehüdreerimine on võti, et pohmelusest võitu saada, samas kaalium kaob kehast tiheda urineerimise tõttu (või kui juhtud oksendama). Siin tuleb mängu kookosvesi, mis rehüdreerib kui ka sisaldab palju kaaliumi. Lisaks on jook su maole parem taluda kui happelised alternatiivid, näiteks apelsinimahl.

4. Ingver aitab rahustada magu, seega võta kas ingverit sisaldavat toidulisandit või lisa kaks viilu tervistavat juurikat hommikusele smuutile.

5. Munad. Kuigi su pohmakanälg võib sind ajada rasvase kiirtoidu järele, ära mine õnge ning valmista endale peekoni asemel lihtsalt mune. Need sisaldavad palju aminohappeid, mis omakorda aitavad kehal võidelda alkoholi mürgiste jääkproduktidega. Lisaks on munad maosõbralikud ja su keha tänab sind hiljem.

6. Miso-supp. Enamik suppe on suurepärased pohmelliravimina, kuna sisaldavad vett ja soola. Vesi rehüdreerib, sool aitab seda vett kehas hoida. Miso-supp aga astub ühe lisasammu. Kuna miso valmistatakse fermenteeritud sojaubadest ja fermenteeritud toidud aitavad kaasa su seedeelundkonna tervena püsimisele, on tegemist peojärgse ideaaltoiduga.

7. Vesi. Kui sulle tundub, et käid joogisena tihedamini pissil, on sul õigus. Alkohol piirab selle hormooni tööd, mis reguleerib neerufunktsioone, mistõttu keha toodab rohkem uriini. See omakorda toob kaasa dehüdratsiooni ja viib kehast välja kasulikke aineid, mis ongi pohmelusega kaasnev doominoefekt. Dehüdratsiooni võid tänada ka siis, kui sul on peavalu, nõrkus või pearinglus, mitte ainult janu.

8. Banaanid on kerged seedida, sisaldavad palju kaaliumi – mida sa teadupoolest juues kaotad, kui tihedalt pissil käid ja/või oksendad.

9. Spargel sobib hästi hommikusöögiks munade kõrvale, mida sa nüüd kindlasti endale valmistad. Spargel sisaldab kasulikke aineid, mis aitavad maksal toksiinidega võidelda.