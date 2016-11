Seitse märki, et on aeg suhe lõpetada

Te tülitsete iga väikese asja pärast.

Tervislikus suhtes on koht ka väikestel tülidel ja sõnelustel, sest see näitab, kui pühendunult ja kirglikult te oma suhet võtate vahendab Elite Daily. Mõned paarid vaidlevad rohkem kui teised, aga see ei tähenda automaatselt, et peaks lahku minema. Kui muutub tüüpiline muster ja hakatakse üksteise kallal iga väikese asja pärast norima, siis on tarvis mõelda, kas ja mis on suhtes valesti.

Sa jääd nimelt tööle kauemaks.

Suhte mõte ongi partneriga aega veeta, aga kui sa nimelt jääd tööle kauemaks, et oma partnerit vältida, siis on teie suhtel tõsiselt midagi viga.

Need veidrused, millesse sa kunagi armusid, ajavad sind nüüd kohutavalt närvi.

Need esimesed asjad, mida sa pidasid tema juures armsaks ja eriliseks ajavad sind tema juures närvi. Sa ei kannata enam üldse seda, kuidas ta magab või kuidas ta sööb.

Te ei seksi enam nii tihti.

Kas teist on saanud vana ja igav paar, kes ei seksi enam nii tihti kui alguses? Loomulikult on kõigil kiire elu ja iga päev ei jõuagi seksida, aga kui sa hakkad seksi nimelt vältima, siis on teie suhtes midagi valesti.

Sa plaanid pidevalt tüdrukuteõhtuid ja ärgitad teda poistega välja minema.

Suhtes peab olema tasakaal selle vahel, kui palju te veedate aega koos ja kui palju te veedate aega oma sõpradega. Probleem tekib siis, kui sa veedad vähem aega oma kaaslasega ja järjest rohkem aega oma sõbrannadega.

Sul tärkavad tunded kellegi teise vastu.

Kas sa oled viimasel ajal tabanud ennast flirtimast kellegi teisega? Kui sulle pakub järjest rohkem pinget teiste inimestega suhtlemine ja flirtimine, siis on see esimene märk sellest, et sa ei ole oma suhtes õnnelik ja rahulolev. Nii, et enne, kui sa hakkad kellelegi haiget tegema, siis võib olla peaksid vana suhte ära lõpetama.

Sa ei näe ennast temaga koos pikemas perspektiivis.

Deitimine on vaheetapp või teekond, et leida inimene, kellega veeta terve oma elu. Kui sa oled praegu kellegagi suhtes, aga sa ei näe temaga ühist tulevikku, siis on mõttekas see suhe lõpetada. Nii oled sa vaba ja valmis leidma endale inimese, kes teeb sind päriselt õnnelikuks ja kellega sa tahad elu lõpuni koos olla.