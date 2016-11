Moekino: mitu paari ketse on sinul?

Film «Ketsifännid» nagu nimigi ütleb räägib inimestest, kes fännavad ketse või tosse suuremates kogustes. Huvitav on see, et filmis esinenud mehed ja naised ostavad ketse kokku, aga tihti seisavad nad lihtsalt kodus karpides, mitte ei leia teed ostja jalga. See on muidugi arusaadav, sest peategelastel oli kodus enamasti ligi paar- kuni kolmtuhat paari ketse. Kohati kummaline valik selle aasta moefilmide esimeseks linastuseks, aga pakkus seetõttu huvi ilmselt laiemale publikule kui tavalised moefännid. Kohal olid ka need, kes muidu moefilme vaatama ei tuleks.

Filmile tegi lühikese sissejuhatuse Rainer «Metsakutsu» Olbri, kes märkis ära, et tegemist on üdini ameerikaliku filmiga ja Eesti ketsifännid on pisut «normaalsemad». Ketsid on seotud tänavakultuuri ja hiphopi jõudmisega popkultuuri ja superstaaride jalga ning moelavadele. Veel kakskümmend aastat tagasi olid lahedad ketsid rariteet, mille jaoks oldi valmis poe ukse ees ööbima või isegi teise riiki sõitma. Nüüd on võimalus järjekordseid limited edition ketse tellida ainult ühe klikiga. Filmile lisas mõnusa annuse uudsust sissepõige jaapani ketsikultuuri, mis erineb selgelt muust läänemaailmast. Jaapanlaste maitse on peenem ja nad on disaini osas palju tähelepanelikumad.

Ketsid on leidnud tee spordist ja tänavakultuurist otse moelavadele ja muusikatööstusesse. Jalanõud on osa riietusest, mille kaudu väljendab kandja oma iseloomu. «Ketsifännid» on ekstreemsus, aga ühe noore inimese jaoks võivad uued ketsid olla unistus, mille täitumine annab lootust helgemaks tulevikuks.

«Ketsifännid»

USA 2015

Produtsendid: David T. Friendly, Mick Partridge

Osades: Mike Epps, DJ Clark Kent, Wale, Samantha Ronson, Jon Buscemi, Vashtie Kola

Filmi on võimalus näha PÖFFi moekino raames kolmapäeval kell 20.00 kinos Kosmos IMAX.