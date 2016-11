Seitse lihtsat nippi, kuidas talvel ainevahetust parandada

1. Pööra teadlikult rohkem tähelepanu sellele, kui palju sa vett jood

Suvel palava ilmaga armastavad inimesed ikka rohkem vett juua, et keha jahutada, aga sellest ei tohiks loobuda ka talvel. Vee joomine parandab ainevahetust ja tugevdab immuunsüsteemi, vahendab Verily Magazine. Kui kehal on vedeliku puudus võib tekkida väsimus, krambid ja nõrkustunne.

2. Joo rohelist teed

Roheline tee on tervisele väga kasulik. Lisaks sellele, et see leevendab stressi, parandab tee ainevahetust.

3. Söö sooja hommikusööki

Hommikusöök on jätkuvalt päeva kõige olulisem roog ja see võiks olla soe. Jättes hommikusöögi vahele, suureneb söögiisu päevapeale mitmekordseks. Keha soojendamiseks kohe hommikul sobivad hästi pudrud ja omletid.

4. Mine spinningusse

Hiljuti avaldatud uuringus selgus, et pärast 45-minutilist rattasõitu on ainevahetus veel 14 tundi kiirem kui muidu. Lisaks saad kodust välja ja juba see parandab su meeleolu ning tervist.

5. Ole kodus ja vaata sõpradega komöödiafilme

Jah, sa lugesid õigesti. Teadlased leidsid, et naer ja naermini kulutab energiat ja kiirendab südametööd 10 kuni 20 protsenti, mis omakorda aitab sul põletada mõned lisakalorid. Kutsu sõbrannad külla ja vaadake koos mõnda lõbusat filmi - nii lihtne see ongi.

6. Saa vürtsidega sõbraks

Järgmine kord, kui sa valmistad juurvilju või liha, siis lisa oma toidule näiteks Cayenne’i pipart. See kiirendab seedimist, lisab toidule natukene vürtsi ja vähendab söögiisu.

7. Maga

See on võib olla kõige olulisem selles nimekirjas. Vähene uni võib ainevahetusele tõsiselt halvasti mõjuda. Seetõttu soovitame eriti talvel minna näiteks pool tundi või tund aega varem magama kui tavaliselt, et tagada piisav uni.