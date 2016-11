Eesti kelnerid paljastavad: põhjused, miks meie töö on suurepärane

1. Rutiin puudub

Kelneri ametis on üks kindel – rutiin puudub täielikult, kirjutavad Timo Kübar ja Andre Lätte portaalis teeninduskvaliteet.ee. Jah, tööpäevades korduvad teatud tegevused, kuid iga päev on ikkagi totaalselt erinev. Kliendid koos oma erisoovidega vahelduvad ja see muudab iga hetke uueks, huvitavaks. Kunagi ei tea, mis järgmisena juhtub.

See aga tähendab, et organiseerimisvõime, kiirelt reageerimine, skeemitamine ja oskus probleeme loovalt lahendada on äärmiselt olulised. Väljakutsed on põnevad ja kelneritöös tuleb neid tihti ette. Näiteks ilmub neljane reserveering kohale kuuekesi või hoopis 30 minutit varem. Mida teha ja kuidas olukord lahendada, et kliendid rahule jääksid?

2. Meeletu arenguvõimalus

Kelnerina töötades on võimalik palju areneda, sest see amet sisaldab endas väga mitmeid lisadetaile ja pisinüansse. Variant on olla suurepärane saalitöötaja, klientidega suhtleja ja teenindaja, kuid eriti hinnatud on kelnerid, kes on spetsialistid ka näiteks baaris ja lausa köögis kokana.

Osates lisaks kelneriametile ka sommeljee, barista või baarmeni tööülesandeid, on kelner oluliselt väärtuslikum. Pidev edasiareng ja võimalus õppida hoiab töö huvitava ning põnevana. Koolitused toimuvad Eestis ja välismaal, samamoodi annavad erinevad võistlused motivatsiooni enesearenguks juurde.

3. Palju uusi kontakte

Kasulikke kontakte saab tööl olles iga päev. Jah, mõned neist on sellised, mida ei lähe kunagi elus vaja, kuid olen omal nahal kogenud, kui väärtuslikuks võib mõnelt kliendilt saadud visiitkaart osutuda.

Lisaks kasulikele kontaktidele kujundavad teenindatavad inimesed ka kelneri maailmapilti. Me näeme, kuidas üks või teine inimene käitub, milline on tema suhtumine, hoiak ja suhtlemisstiil ning sellele tuginedes kujuneb tahes-tahtmata ka mu enda maailmavaade. Saan aru, milline ma kindlasti olla ei soovi ja on ka ilusaid eeskujusid. Kliendid on hea peegeldus elust.

4. Töötuks jäämine on võimatu

Usute või mitte, kuid pädev ja hea kelner töötuks ei jää! Tavaliselt ei vaheta suurepärased kelnerid eriti sageli töökohti, üle lasevad end osta pigem noored ja uustulnukad.

Väärikad kelnerid hindavad lisaks rahanumbrile ka keskkonda, ülemuste suhtumist, meeskonna läbisaamist ja hüvesid, mida ettevõte pakub. Kui tugev kelner peakski töökohta vahetama, siis Eesti väiksust arvestades teavad sellest teised restoraniomanikud kiirelt ning teevad talle magusaid pakkumisi. Kui oled hea, siis töötuks kindlasti ei jää!

5. Kõrged viisakusnormid

Restoranis teenindades on etikett, viisakusreeglid ja eetikanormid väga tähtsal kohal. Hea kelner teab ja tunneb viisakusnorme, kasutab neid aktiivselt ja õigel hetkel. Taolised oskused, teadmised ja harjumused mõjutavad olulisel määral ka meie olekut väljaspool restorani.

Kliendid on erinevad, kuid kogemustele tuginedes oskame ühel hetkel kõigiga viisakalt ja väärikalt suhelda. Saame aru, kuidas peaks asju selgitama, mis töötab, mis mitte ja kuidas reageerida. Standardid tõusevad, enesekontroll suureneb, väärtushinnangud loksuvad paika.

6. Meeskonnatöö ja juhtimise õppimine

Töö toitlustusasutuses on tugev meeskonnamäng, sellest ei saa üle ega ümber. Hea tiimiga, kus ülesanded on ära jaotatud, saab iga liige tunda sooritusrõõmu, vastutades teatud valdkonna ja tööde eest. See on aga võimalus õppida juhtimist, vastutust, ajaplaneerimist ja organiseerimisvõimet.

Mida paremini on meeskonnas tööd jaotatud, seda rohkem on igal liikmel teada tema roll, vastutusala ja panus edukaks toimimiseks. Nii tõuseb motivatsioon, sest absoluutselt iga inimene meeskonnas tunneb, et on panustanud sujuvaks koostööks. Tugevat ja koos töötavat tiimi väärtustatakse sageli kõrgemini kui palganumbrit. See on lihtsalt niivõrd oluline komponent kelneritöös!

7. Emotsioonide kontroll

Lihtsad kliendid on need, kes on viisakad ja vastutulelikud, kuid sama palju on ka väljakutsuvaid inimesi. Lisaks on ootamatuid situatsioone nii laudades kui ka telefoni teel. Kuidas reageerida, probleeme lahendada, oma vahel keema minevaid tundeid kontrollida?

Kelneritöö annab suurepärase kogemuse ja elukooli, kuidas end vaos hoida, ennast distsiplineerida ja mitte teiste tunnetega kaasa minna. Täiskasvanulik konkreetsus, sõbralikkus ja vaoshoitus teevad tavalisest kelnerist suurepärase.

8. Rohkelt valdkonnasisest kasvuvõimalust

Tõenäoliselt enamik restoranikülastajaid ei teagi, kuid väga paljud restoraniomanikud on kasvanud välja kas selles samas kohas kelnerina alustades või mujal. Oluline on tegelikult aga tõsiasi, et mitmed kelnerina alustanud inimesed tõusevad karjääriredelil, jõudes välja restoraniomaniku või -juhataja staatusesse. Mitmed loovad hoopis oma restorani.

Erialased koolitused, võistlused, reisid, konkursid ja väljakutsed annavad arenguks palju motivatsiooni. Omanikud ja juhid, kes on näinud restoranitöö telgitaguseid, mõistavad töö olemust palju paremini. Nii osatakse luua meeldiv ja toetav õhustik mõlemale – külastajatele ja meeskonnale. Omanikud, kes pole valdkonnast välja kasvanud, seda sageli teha ei oska. See peegeldub koheselt ka restorani töökorralduses – kas on tugevad kelnerid ja hea teenindus, kuid kehv toit või vastupidi.

9. Inimeste tundma õppimine

Kelnerina näeb ikka igasuguseid inimesi! Ajapikku tekib arusaam, kuidas üks või teine rahvus, vanus või sugu käitub, mida eelistab ja kelnerilt eeldab. Inimeste tunnetamine vajab empaatiat ja ajapikku mõistmine tuleb. Põnev on iga inimese või grupi puhul mõelda ja analüüsida, kuidas neile läheneda tuleb, mis standardil viisakusnorme nad eelistavad ja mil viisil neid teenindada, et neile positiivne elamus jätta.

Psühholoogiaoskused, inimeste tundmaõppimine, empaatiavõime ja asjadele teise nurga alt vaatamine on nüansid, mida sageli kelneritöö juures ei hinnata. Need on aga väga olulised, sest mõjutavad meie elu ka väljaspool tööd.

10. Sõpruskond kaastöötajatest

Meeskonnatöö sujuvuse olulisusest juba rääkisin, kuid seda, milline väärtus on inimestega koos töötamisest, veel maininud pole. Meeskond ja kaastöötajad on erinevad mõisted, kuid koostöö kõigiga on tähtis.

Kogu ettevõttega tehakse erinevaid ühisüritusi, osaletakse koolitustel ja suheldakse ka väljaspool tööd. Kolleegidest saavad sõbrad, kes toetavad, aitavad ja annavad igapäevaselt nõu. Kaastöötajate näol saab inimene endale uue seltskonna, kus viibida ja kellega koos areneda.

11. Korralik palk

Üldlevinud on arvamus, et kelneritel on madal palk. Mina vaidleksin sellele vastu! Olles ise särav, pakkudes klientidele unustamatut kogemust ja personaalset lähenemist, arendades oskusi ja tõstes oma taset, on võimalik ka palganumbrit saada väga arvestatavaks. Loomulikult on kõik subjektiivne ja mis ühele kõrge, võib teisele ikka madal tunduda, kuid vaesuses ükski hea kelner küll ei virele.

Lisaks on kelneritöös oluliselt teisi «palgakomponente», kui ainult kord kuus pangakontole laekuv summa. «Palga» sisse kuuluvad ka igapäevaselt saadav jootraha, koolitusvõimalused, inimestega suhtlemise võimalus, arengupotentsiaal ja üldine motivatsioon. Võimalus proovida erinevaid toite ja maitseid, mida köökides valmistatakse ning erinevate jookide degustatsioonid, mille läbi saab teada, mida igalpool mujal maailmas valmistatakse ja kuidas need maitsevad. Rääkimata positiivsest tagasisidest, rahulolust ja kiitusest klientide poolt.

Kelneritöö on vahva ja mõnus ning sel on väga palju plusse. Tugevused ilmnevad just erinevates valdkondades, mis muudab selle ametikoha veelgi põnevamaks.