Keskealised naised räägivad: miks seks meie vanuses suurepärane on

Redditis küsiti naistelt, kas vastab tõele, et seks läheb aja edenedes aina paremaks ning kui jah, siis miks see nii on. Mõned naised tunnistasid, et nemad nii ei arva, kuna menopausiga seotud vaevused võivad ka rõõmu seksist ära võtta, kuid enamik nõustus, et seks on 40ndatest eluaastatest alates märksa parem.