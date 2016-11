Donatella Versace seitse kõige väärtuslikumat eluõppetundi

Pärast seda, kui naine kaotas traagiliselt oma venna Gianni 1997.aastal on Donatella juhtinud Versacet läbi keeruliste ja ka ilusate aegade. Donatella Versace elu ei ole sugugi olnud ainult lust ja lillepidu, mistõttu on temalt palju õppida, vahendab Vogue Magazine. Siin seitse kõige väärtuslikumat eluõppetundi, mida naine on oma karjääri jooksul õppinud.

1. Selleks, et olla naisjuht on vaja südikust ja otsustuskindlust.

Naised peavad ennast rohkem tõestama selleks, et oma häält kuuldavaks teha. Samas nendib Donatella, et asjad on liikumas juba paremuse suunas, sest inimesed harjuvad sellega ära, et naised on tippjuhid, peadisainerid, emad ja ärinaised või kõike korraga nagu tema.

2. Oma uskumuste eest tuleb seista.

Donatella usub võrdsusesse ja ütleb, et Versace on alati seisnud inimeste vabaduse eest olla, kes nad tahavad olla ning armastada, keda nad tahavad armastada.

3. Ole valmis arenema, kui sa tahad olla edukas.

Iga bränd või firma peab arenema, kui see tahab kasvada. Ükski organisatsioon ei saa samaks jääda ja eriti kehtib see moetööstuse kohta, kus kõik on pidevas muutuses. Edu aluseks on pidev kasv ja väljakutsed.

4. Jää truuks iseendale ja oma instinktidele.

«Ma tean, et ma olen parim siis, kui ma jään iseendale truuks ja mul on selge arusaam. On olnud aegu, kus ma kahtlen endas või olen olnud ettevaatlik ja see kajastub mu töös. Igal hooajal peab mul olema piisavalt enesekindlust ja tugevust, et suunata Versacet edasi liikuma ja arenema,» selgitab Donatella. Ta lisab, et see on raske töö, aga see tasub ennast ära, nähes, kui edukaks on nad saanud. Sellest tulenevalt saab naine enesekindlust edasi liikuda.

5. Ole kartmatu.

Ole julge ja kartmatu kõiges, mida sa teed.

6. Perekond on kõige tähtsam.

Donatella Versace ütleb, et perekond on tema jaoks kõige olulisem. «Eriti siis, kui su perekonnanimi ja brändi nimi ühtivad ning sinu perekonnast saab kõige süda,» ütleb naine. Samas loeb ta perekonna hulka ka neid inimesi, kes temaga töötavad.

7. Tea, et loovus on grupi ühine jõupingutus.

Donatellal on kogemusi paljude noorte disaineritega, kes tulevad otse moekoolist ja asuvad suurtesse firmadesse tööle. Tihti on nii, et disainer ei tahagi oma nimelist brändi, vaid talle meeldib töötada varjatult n-ö tagatubades mõne suurema brändu heaks. Seetõttu on oluline teada, et ühe kollektsiooni, idee või brändi taga on mitme inimese koostöö, mida tuleb väärtustada.