14 seksuaalselt enesekindla naise tunnusmärki

Mind ajendas kirjutama Heidi Ruuli kolumn, mis eesti meeste voodioskused maha tegi. Minu skoor ei ole küll tohutu suur ega rahvusvahelistes mõõtmetes, aga piisav, et saan tulla eesti meeste au kaitsma! Ja aidata hea partneri valimist õppida, et mitte järjekordsesse ämbrisse astuda.

Pitsid sahtlist välja: sügistalve ihaldatuimad pesutrendid

Pesu on naiste jaoks enamasti väga hinge- ja ihulähedane teema. Meile meeldib imetleda pitse, satse ja siidjaid materjale, meile meeldib end ilusas pesus peegli ees keerutada ning meile meeldib, kui me teame – mõnusate sügisrõivaste all on ihu vastas midagi eriti lähedast ja mugavat. Aeg-ajalt tasub oma pesusahtlit aga uuendada ning miks mitte võtta see praegu ette, kui poodidesse on jõudnud värsked sügistalvised kollektsioonid.