Üks väike tegevus, mis võib päästa su suhte

Verily Magazine kirjutab, et on üks väga lihtne asi, mida me saame ise oma suhte heaks ära teha. Suhteekspert Peter McFadden soovitab kõikidel paaridel võtta igas kuus üks nädalavahetus iseenda ja oma suhte jaoks. Mine puhkusele! See ei tähenda muidugi, et peab sõitma Kanaari saartele, kuid võiks tähendada, et selle ühe või kahe päeva jooksul lülitate te mõlemad välja oma telefonid, ei loe e-kirju ega vasta tšättidele ning tegelete vaid teineteisega.

McFadden usub, et temagi abielu päästsid pisikesed rituaalid. Kui iga koosolemise hetke rohkem väärtustada, õpitakse partnerit paremini nägema. See annab teile võimaluse näidata, kui väga te teineteist hindate ning kui tänulikud te üksteisele olete. Olgu siis selleks armastuse näitamise viisiks hommikune kudrutamine kohvitassi ääres või südamlik tervitamine igal õhtul kodus kokku saades.

Igakuisel «suhtepuhkusel» on palju plusse. See laseb hinge tõmmata ning igapäevased segajad ei tõmba tähelepanu nii palju endale, kui seda juhtub ehk muudel päevadel. See aitab taas fookuse partnerile suunata. Alustuseks ei pea ju võtma tervet nädalavahetust, esialgu piisab ka ühest päevast, mil pühendute vaid teineteisele. Ning on täiesti okei, kui te selle päeva enda kalendrisse kirja panete – nii on lihtsam aega planeerida. See on üks kindel viis tagada, et teie suhe õitseb ka aastate pärast.