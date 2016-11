Kolm sügisest küünenippi muretuma elu jaoks

Kanna magades puuvillaseid kindaid – sulle võib ju tunduda, et kodus olles teed oma küünte heaks kõik, mis on sinu võimuses ja oled pettunud, et küüned ei näe head välja. Proovi nüüd küünte heaks kasutada ka ööd. Loo oma küüntele parim keskkond tervenemiseks ajal, mil magad ning ei tee põhiliselt mitte midagi, soovitavad TrendNails küünespetsialistid.

Pane ööseks kindad kätte, sest need, kes kasutavad magades kindaid, on oma tegudega täiesti õigel teel, sest just seda peabki tegema!

Kuidas see sinu käsi aitab? Õhtuti oma kreemistele kätele kinnaste peale tõmbamine hoiab neid terve öö niiskes keskkonnas, mis annab sulle hommikul palju pehmema tulemuse. Proovi järele ja sa veendud, et su käed on palju pehmemad kui ilma kinnasteta magades. Seda sel lihtsal põhjusel, et kreemil ei ole võimalik sinu käte eest kuhugi peitu pugeda. Samuti on sinu kehal öösel palju rohkem aega sinu küüsi ravida. Töise päeva ajal liigud sa soojast õhust külma kätte ning vastupidi, puutud paljusid asju ja kogu aeg on su käed tegevuses. Öösel kinnastega magades lood sa küüntele mõnusalt niiske keskkonna ja nad tänavad särades sind selle eest.

Kasuta küünelakieemaldajat nii vähe kui võimalik – muidugi võib tunduda, et värviline ning kiirelt muutuv loodus peab väljenduma ka sinu küüntel. Kui aga küüned on juba liiga kuivad, siis tuleb samm tagasi astuda, sest iga kord, kui kasutad küünelakieemaldajat, kuivatad sa küüsi. Kui jätad ühel nädalal oma küüned küünelakist puutumata, on nad kohe ilusamad ja pehmemad.

Pealegi, ega küüntel ju ka midagi viga ei ole, kui sama lakk kaks nädalat peal on. Sellepärast proovigi oma küüsi nühkimisega vähem terroriseerida. Lisaks kuivatamisele küünelakieemaldaja ka kahjustab sinu küüsi, teeb sinu küünenahad kuivaks ning küüne üldise välimuse samuti nutusemaks. Sellepärast soovitame sul külmemal ajal küünelakieemaldajat võimalikult vähe kasutada. Kui sa siiski tunned, et kohe mitte ei saa olla, ilma et sinu küüned muutuksid kiiresti vastavalt loodusele, kasuta atsetoonivaba küünelakieemaldajat, sest tänu sellele ei ole kahjustused sinu küüntel nii suured ja valusad. Sinu küüned tänavad ja austavad sind peale seda sõbralikku žesti.

Kanna lühikesi küüsi – aina külmemate sügiseste ilmadega kipuvad pikad küüned tihti murduma ja lõhestuma. Seda muret saab kergelt ennetada, kui viilid oma küüned ilusasti lühemaks. Kui sa meid ei usu, küsi mõne oma lühikeste küüntega tuttava käest!

Lühikesed küüned pole sügiseste külmadega mitte ainult vajadus, vaid nad on ka popid. Sinu lühikesed küüned näitavad sinu järjekordset sõbralikku žesti oma küünte suunas ja oskust närvitsemise asemel näidata neile hoolitsust ja kaitset. Pealegi, külmade ilmade tulekuga hakkame aina rohkem kasutama ka kindaid, mida on ju lühikeste küüntega palju mugavam kanda. Probleem lahendatud ja küüned terved ning vähem muret küünte võimaliku murdumise pärast.