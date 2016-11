Pihtimused: ma armusin oma töökaaslasesse!

Saladuste jagamise keskkonnas Whisper pihivad inimesed, mis tunne on olla armunud kolleegi.

«Ma kohtusin oma poiss-sõbraga tööl ning nüüd ei saa me ühtki projekti koos teha, sest ülemused said teada.»

«Mu värske kutt ja mina töötame koos. Me peidame end lõunapausideks ära ning kohtume pärast tööd. Ma armastan seda pilku tema silmis, kui tema lauast möödun.»

«Ma olin oma peikasse ammu enne seda armunud, kui ta mind välja kutsus. Me töötame koos ja vahel võtavad teised inimesed jutuks selle, et ma olin temast vaimustuses enne, kui teda tundsin.»

«Ma kohtusin oma tüdrukuga tööl. On veider, kui teised meilt selle kohta küsivad, see tundub nagu meie privaatsuse rikkumine.»

«Ma kohtusin oma kutiga tööl. Ta teeb selle üle nalja, et ma ikka veel samas baaris töötan, aga tema on edasi liikunud. Vastik.»

«Ma kohtusin oma tüdrukuga tööl. Kui ta poleks tundnud minu vastu tõmmet, kui teda välja kutsuma läksin, oleks seda peetud seksuaalseks ahistamiseks. Hea, et kõik lahenes...»

«Ka mina kohtasin oma tüdrukut tööl. Kui ma kardaksin neid tobedaid seksuaalse ahistamise seadusi, siis ei koliks me parasjagu kokku.»

«Ma kohtasin oma partnerit tööl, kui ta oli veel abielus. Ma ei tunne end pahasti, et ta naiselt üle lõin.»

«Me oleme kutiga seitse kuud koos olnud ja me kohtusime tööl. Nüüd kästakse meil lahku minna või me jääme mõlemad tööst ilma.»

«Kohtasin oma kutti tööl, aga nüüd ta on töölt lahkumas. Ma hakkan end üksildasena tundma.»

«Kohtusin oma tüdrukuga töökohal. Meie ülemus teab sellest ja on väga toetav. See on nagu tõeks saanud unelm.»

«Kohtusin oma kutiga eelmisel töökohal, me mõlemad liikusime edasi koos järgmisesse firmasse. Nüüd ta aga tuleb töölt ära ja ma olen paranoiline, et see on seetõttu, kuna ta ei taha minuga koos aega veeta.»

«Mu kutt on minust 11 aastat vanem ja kõik peavad seda veidraks. Me kohtusime tööl. Ma ei kavatsenud armuda.»

«Kohtusime kutiga tööpostil. Ma olen kuid oodanud, et temast lahku minna, sest ma pean teda ikka ju iga päev nägema ja ma ei tahaks, et see oleks ebamugav.»

«Ma olen 32, tema on 19. Minul on tüdruksõber, temal on poiss-sõber. Ja ometi ei suuda me end tagasi hoida.»