Vaata: mida põnevat pakub PÖFFi Moekino sel aastal?

11.-27. novembrini toimuv Pimedate Ööde filmifestival toob tänasest kinoekraanidele Moekino eriprogrammi kuuluvad moefilmid. Seekordne kava sisaldab nii glamuurset moemaailma, selle säravaid ja legendaarseid tegijaid ning põnevaid telgitaguseid kui ka Lõuna-Ameerika missihullust ja LGBT temaatikat.

Moekino avafilmiks on dokumentaal «Ketsifännid», mis linastub juba täna kell 20.15 kinos Kosmos IMAX ning mille juhatab sisse Rainer «Metsakutsu» Olbri. See on film andunud ketsifanaatikutest, nende uskumatutest kollektsioonidest ning tänavakultuurist pärineva trendi teekonnast moelavadele ja popkultuuri.

Laupäeval, 12. novembril linastub Moekino raames dokumentaalfilm legendaarsest moefotograafist Peter Lindberghist, mis kannab nime «Läbi silma: Peter Lindbergh». Sellele järgneb aga juveelide silmipimestav sära, sest laupäeva õhtul jõuab ekraanile Tiffany & Co. brändist jutustav film «Hull Tiffany järele», mille juhatab sisse New Vintage by Kriss ehtebrändi looja Kriss Eglite.

Pühapäev toob aga kinolinale nii LGBT temaatika kui ka mehe, keda peetakse supermodellide ajastu loojaks. Lena Dunhami produtseeritud film «Ülikonnas» viib vaataja soovahetusoperatsiooni läbinud meestele ja naistele suunatud rätsepasalongi ning jutustab kaasahaarava loo seda kogukonda kimbutavatest probleemidest. Dokumentaalfilm «Casablancas: mees kes armastas naisi» teeb aga tagasihüppe eelnenud moekümnenditesse ning räägib Elite Model Managementi loomisest, selle võrratu karakteriga asutajast ja imekaunitest supermodellidest. Casablancase filmi pühapäevase seansi juhatab sisse Beatrice.

Uus nädal lisab kavasse aga dokumentaalfilmi «Franca: kaos ja looming», mis jutustab Itaalia Vogue'i legendaarsest peatoimetajast Franca Sozzanist ning tema ääretult põnevast elust ja glamuursest tööst. Lisaks on eesoleval nädalal võimalik külastada eelnevalt loetletud filmide kordusseansse.

Moekino viimane nädal toob aga ekraanile võimsa, mõtlemapaneva ning hoopis teistsugust kultuuriruumi avava dokfilmi «Olla miss». Missihullusest vaevatud Venezuelas on misside nn tootmisest saanud terve äri ning see on toonud sealsesse ühiskonda palju uskumatuid paradokse, rikutud elusid ja ebarealistlike iluideaalidega noori tüdrukuid. Filmi juhatab 21. novembril sisse selle produtsent Aaron Woolf, kes räägib kinokülastajale nii filmi tegemisest kui ka Lõuna-Ameerika kultuuriruumi iseärasustest.