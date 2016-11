Postimehe nädalahoroskoop 12.-18. november

Jäär 21. märts – 19. aprill

Täiskuunädal toob fookusesse rahateema. Küllap tunned suuremat vajadust materiaalse kindlustatuse järele ning sul on kange tahtmine äritegevusse panustada. Et aga emotsioonid on tugevad, võivad need kohati mõistust varjutada ja sind valele teele suunata. Proovi hoida pea selge ja hoidu liigsest kiirustamisest.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Ehkki aeg on sinu jaoks küllaltki pingeline, viib see edasi – paljud asjad saavad nüüd selgemaks. Hakkad paremini aru saama, millised on sinu vajadused, mil määral haakuvad need partneri soovidega ja mil määral on vastuolus. Lase minna sellel, mis sulle head ei tee, langeta otsused omaenda heaolust lähtuvalt.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Sul tuleb ennast hoida ning vältida liigset pingutamist. Arusaadav, et üritad tööl tubli olla ja endast parima anda, ent seda ei tohi mingil juhul teha tervise hinnaga! Sellest, et tegutsed võimete piiril, võib märku anda nii väsimus kui ka see, et mingi vana vaevus või vigastus taas tunda annab. Võta rohkem aega puhkamiseks.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Ette võib tulla pingelisi olukordi, mille käigus saad parema pildi sellest, kes on su tõelised truud sõbrad, kes lihtsalt tuttavad. Võid tunda vajadust oma tundeid loomingu kaudu väljendada. Nädala esimene pool sobib eriti hästi vaimset tööd tegevatele Vähkidele. Ka õppimine edeneb jõudsalt.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Ilmselt näed oma tööalaste pingutuste vilju – kas saad mingi palju vaeva ja aega nõudnud projektiga edukalt maha või pead tunnistama, et oled jõudnud ummikseisu ning sul tuleb strateegiat muuta. Energia läheb suuresti töistele ettevõtmistele, ent aega tuleks leida ka kallima jaoks – suhete vallas on seisud paljutõotavad.

Neitsi 23. august – 22. september

See on õpetlik ajajärk – saad midagi uut teada. Mingi kogemus või ootamatu sündmus võib su silmad avada, nii et näed toimuvat ühtäkki palju selgema pilguga. Oma teadmisi saad edukalt rakendada töö vallas. Parimateks nõuandjateks ja julgustajateks võivad praegu osutuda pereliikmed ja vanemad sugulased.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Sinu tugevaimaks küljeks on praegu terav mõistus. Seda tasuks kasutada ka äri- ja rahaasjus, kus nüüd võib tekkida momente, mil sul tuleb kiiresti otsuseid vastu võtta. Ka võivad nüüd ilmneda varasema tegevuse ja tehingute tulemused. Saad paremini aru, kuhu tasub panustada ning mille nimel pingutamisest loobuda.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Sinu ja su partnerite vajadused võivad olla vastuolulised. Võid tunda sisemist ärevust, käituda rutakalt ja liiga emotsionaalselt. Nädala algul võib sind vallata hingeline segadus, kuid mida päev edasi, seda klaarimaks asjad saavad. Hakkad paremini mõistma, kes sinust tõesti hoolib ja kes sinuga manipuleerida proovib.

Ambur 22. november – 21. detsember

Nädal on soodne õppimiseks, enesetäiendamiseks, vaimse töö tegemiseks. Suudad oma mõtted täpselt sõnadesse panna, väljaütlemistega teistele mõju avaldada ja niiviisi eesmärkidele lähemale jõuda. Tervist tuleb väga hoida, eriti tähtis on hingeline tasakaal. Pole välistatud, et sind kipuvad kummitama vanad valusad mälestused.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Praegu tuleks loota pigem iseendale kui teistele. Keegi võib ju üritada sulle nõu anda, ent suhtu sellesse ettevaatusega. Ta võib küll tahta sulle parimat, aga see, mis on tema meelest õige, ei pruugi sobida sulle. Toetu varem saadud kogemustele ja teadmistele – äriasjus saad neid vägagi nutikalt rakendada.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Ühtmoodi palju tähelepanu võivad nüüd vajada nii kodused tegemised kui ka tööl toimuv. Ehk tundub su lähedastele, et pühendud liiga palju tööle, ent ülemused leiavad jällegi, et su mõtted on liig tihti eraeluliste teemade juures. Energiatase on kõrge eriti nädala esimesel poolel, häid ideid saad mõttekaaslastega koostööd tehes.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Uudised võivad sind omajagu üllatada. See, mida teada saad, võib panna sind asjadele teise pilguga vaatama. Tööasjad sujuvad paremini nädala esimesel poolel. Siis suudad kiirelt reageerida, hoobilt õigeid otsuseid vastu võtta. Nädala teisel poolel on aga segadust ja möödarääkimisi.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee