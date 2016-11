Riina Põldroos üllatab ehtekollektsiooniga

Eesti ühte tippdisainerit teavad moesõbrad kaunite pidulike kleitide loojana, mis sageli kombineerivad lendleva tülli, õhkõrna siidšifooni ning tema loomingule iseloomulikud sametist linnutiivamotiivid. Juba eelmisel aastal täienesid Riina kollektsioonid tema enda disainitud modernselt pidulike käekottidega, mille valik nüüd pidudehooaja eel on veelgi laienenud. Kaunid ehted sobivad ideaalselt seda kõike täiendama.

Kollektsioon «Werewolf»

Ehtekollektsioon «Werewolf» koosneb poolvääriskividest käsitsi nikerdatud hundipeadega käevõrudest ja kaelakeedest. Iga kristallhunt on unikaalne - eraldi lihvitud ja graveeritud, oma suuruse ja näojoontega. Materjalideks on erinevad armastatud kristallid nagu roosa kvarts, lasüriit, oonüks, floriit, obsidian, mäekristall või opaliit ning kullatud ja rodeeritud hõbe.

«Minu loomingus on kogu aeg mütoloogilised loomad esiplaanil olnud. Kleitidel on lennelnud fööniksid, siuelnud müstilised maod, liuelnud kotkad ja möiranud kimäärid. Ehete juures otsisin sümbolit, mis oleks jõuline ja Eesti mütoloogiale kuidagi omane. Meie libahunt on naine - kõige mõistatuslikum, targem, tugevam, iseteadlikum, ilusam ja ihaldatavam,» rääkis Riina Põldroos, kelle müstilise hundiga käevõrusid võib varsti leida ka algavalt PÖFFIlt.

Ürgse põhjamaise sümbolina võib libahunt muutuda milleks iganes kandja soovib – olla tootem või talisman. Ta on võimas kaitsja, kes omasid ei hammusta või siis jälle salapärane meelitaja, kes tõmbab ligi seda, mida ise salamisi soovid. Iga kandja võib anda kristallhundile oma soovitud tähenduse.

Kollektsiooni «Paper Planes»

Põhjamaiselt minimalistliku joone austajatele on Riina loonud kollektsiooni «Paper Planes», mis koosneb puhta joonega kõrvarõngastest ning kaelakeedest. Ehted teeb eriliseks omapärane kivi-intarsia tehnika, kahest või enamast erinevast poolvääriskivist kokku pandud ripatsid. Nii on omavahel kohtunud näiteks obsidian ja mäekristall, päikesekivi ja suitsukvarts või lasüriit ja ametüst. Ka need ripatsid on käsitsi kokku pandud ning lihvitud, mis teeb igast ehtest veidi erineva ja omanäolise eksemplari. Ehete metallist osad on inspireeritud origaamist ning valmistatud kullatud, rodeeritud või peaaegu süsimustaks oksüdeeritud hõbedast.

Riina Põldroos esitleb oma uusi kollektsioone suurejoonelisel Embassy of Fashion sünnipäevapeol NO teatris 01. detsembril.