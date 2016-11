Viit tüüpi emotsionaalseid sööjaid: milline oled sina?

Kas sa ka oled pidevalt näljane? Igatahes ei ole sa ainuke. Peaaegu kõigil inimestel on selliseid hetki, kus nad tunnevad, et neil ei saa mitte kunagi kõht täis ja tahaks ainult veel ja veel süüa. Mis seda põhjustab?

Oma peas olen juba mõnda aega vegan, aga taldrikutäied ei jõua kuidagi järele. Ma armastan liha süüa. Kui tuleb isu ja tahaks midagi head, siis ei huvita mind kunagi marmelaad, hapukurk ega külm õlu, tahan siis sinki, salaamit või poolküpset pardifileed. Minu senine elustiil on veganite jaoks ilmselt kõige ebameeldivam ja arusaamatum variant üldse. Teadvustan suurepäraselt, et eetiliselt veganlus mulle sobiks, aga liha maitseb nii väga, et eiran kõiki neid sisemisi soove. Kui tehti ettepanek osaleda vegan väljakutses, oli hasartne, emotsionaalne ja elevil naine minus sekundiga nõus: tundub, et aeg on küps! Ma ei tarbi novembri 30 päeva jooksul loomset toitu, alustasin «soojendusega» juba nädalakese varem.

Halvad toitumise nõuanded on kohutavad. Sisuliselt võivad need rikkuda kellegi elu. On ju toitumine hea tervise alus. Seepärast põrmustame selles artiklis mõned halvad nõuanded, mida ikka aegajalt kuulnud oleme, kirjutab Fitlap.ee keskkonna looja ja peatreener Heikki Mägi.

Arvad, et pead kaalu langetamiseks kasutama sadat erinevat toiduainet? Arva uuesti! Nõu annab Fitlap.ee keskkonna looja ja peatreener Heikki Mägi.

Kas sina pole tundnud näiteks, et igasuguse stressi korral on sul raskusi selgesti mõtlemise, teistega suhtlemise ja uute ideede genereerimisega? Ehk negatiivse emotsiooni poolt kaaperdatuna väheneb su võime keskenduda, loominguline olla ja saadud informatsiooni töödelda. Fakt on see, et enamik inimesi, olenevalt nende töökohast, kannatavad igapäevaselt mingit laadi stressi all. Tööandjana aga on vajalik see tase võimalikult madal hoida - muidu väheneb ju produktiivsus ja üleüldine rahulolu tööl. Kuidas seda aga teha?

Süsivesikuvaese toitumise vaimustus on nii suur, et paljud on otsustanud täielikult vältida saia, makaronide ja maiustuste söömist. Selles pole muidugi midagi halba, kui süsivesikuid saab muu toiduga. On aga neid, kes nihutavad piire võimalikult kaugele ja üritavad süsivesikuid üldse mitte süüa.

Naine kirjutab Elite Dailys, et ta pole kümme aastat piimatooteid söönud, sest ta on nende vastu allergiline. Loe edasi ja saad teada, milline on tema kogemus ja kuidas selline dieet mõjub inimese kehale.