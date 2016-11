Kümme märki, et teie suhe ei toimi

Kuidas mõjutavad Facebooki-sõbrad sinu eluiga?

Inimestele meeldib tänapäeval kurta, kuidas moodne sotsiaalmeediamaailm hävitab inimsuhteid ja kõik on hukule määratud, kui me nina nutitelefonist ei tõsta. Teadlased uurisid aga Facebooki-käitumise ja suremuse seoseid ning jõudsid huvitavatele järeldustele.

Kui suhe oleks võileib...

Millest koosneb suhtevõileib? Millised on need koostisosad, milleta hakkama ei saa?

Andestamine on tugevate eesõigus

Andestamine on tugevate inimeste tunnus, nõrkadele käib see üle jõu. Selline mõttetera jääb mulle teemakohaseid materjale uurides ikka ja jälle silma. Andestamisest räägitakse ja kirjutatakse väga palju – see ravib hingehaavad, hoiab ära südamehaigused ning aitab suhteid siluda, kirjutab terapeut Kadi Kütt salasona.eu-s.

Kuidas teada, kas mehest võiks saada sinu ainus ja õige?

Armastus ei pruugi alati juhtuda esimesest silmapilgust, vaid pikema aja peale. Võib-olla sa armud aeglaselt, aga sügavalt sellesse, kuidas ta käitub, milline on ta iseloom ja milliseid tundeid ta sinus tekitab. Panime kirja viis märki, et oled leidnud enda jaoks selle ühe ja õige.

13 viisi, kuidas leida armastus

Sa vaatad ringi sotsiaalmeedias ning tundub, et kõik armuvad, kihluvad, abielluvad ja saavad lapsi. Ometi oled sa ikka veel vallaline ja tundub võimatuna, et sa iialgi kedagi kohtad.

Kurbade armastajate duell

«Valgus ookeanide vahel» («The Light Between Oceans») on 20. sajandi armastuseleegia. On aasta 1918. Õhus luurab maailmasõja mürgine vine. Tom (Michael Fassbender) on üks pääsenutest. Ta sammub esimest korda linnatänavail, ent sõjakoledused pagendavad mehe ühiskonnast eemale – teda ootab majakavahi koht üksikul saarel.

Tahad olla õnnelik ja edukas? Loe, kuidas astroloogia sind aidata saaks!

Eneseabi on popp, aga kas oled midagi kuulnud astroloogilisest eneseabist? Eesti esimeses astroloogilises eneseabiraamatus «Õnne ja edu teejuht. Aita end läbi astroloogia» kirjutavad astroloog Kristelle Sööt-Kajo ja psühhoterapeut Pille Teearu, et just astroloogia võib olla abiks enesearengu teel. Millised on iga päikesemärgi õppetunnid, mida sellest õppida ja kuidas seeläbi oma elu õnnelikumalt elada? Valitud katkendeid raamatust.

Viis asja, mida saad teha kohe, et olla õnnelikum

Meil on kalduvus seada endale eesmärke, mis peaksid meid õnnelikuks tegema, aga ainult tulevikus ja siis, kui nad täituvad. Tegelikult peaks õnnelikkus olema juba tänase päeva eesmärkides.

Mis on armastuse ja kire vahe?

Sageli võime me armastuse ja kirepuhangu omavahel segamini ajada – mõlemad tunduvad esialgu ühtmoodi imelised ja peadpööritavad. Eriti võib see segadusse ajada uue suhte alguses, kui sa võid ehk endalt küsida: on see afäär, kerge tiivaripsutus, kirepalang või sootuks midagi sügavamat?