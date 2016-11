Getter Orusalu: kas sind teeb su töö uhkeks?

Kuidas sinuga lood on?

Kas sinu töö sütitab sind, toob sinus esile su parimad omadused ja saad oma tugevusi igapäevaselt rakendada? Meil kõigil on miskine anne või anded ja ma arvan, et töö peaks olema selline, mis toetab meie annete arendamist ja soodustab nende kasutamist.

Minu jaoks on nii oluline, et inimene oleks õnnelik. Me elame ainult ühe korra. Iga päev on oluline, sest nii moodustuvad (märkamatu kiirusega!) nädalad, kuud ja aastad. Kui ma täna olen oma töökohal õnnetu, kuid ei võta selle parandamiseks midagi ette, siis ühel hetkel märkan, et olen sel õnnetuks tegeval töökohal olnud juba terve aasta, kolm, viis. Ja mida see mu elu kohta ütleb?

Mind ennast on motiveerinud muutusi ette võtma teadmine, et ma pean iseendale silma vaatama. Ma pean ise endale silma vaatama ja tõdema, et mu elukvaliteet on olnud mu enda teha. Meil kõigil on igal hetkel võimalik valida, kas oleme õnnelikud või õnnetud. Sageli vajab ebameeldiva töökoha meeldivaks muutmine vaid suhtumise ja perspektiivi muutust, kuid tihtipeale on vaja suuremaid muudatusi.

Kui oled rahulolematu, siis pane kirja, mida sa sooviksid muuta.

Keskendu sellele, mida tahad, mitte sellele, mida ei taha. Kirjuta üles, mõtle läbi või aruta kellegagi, et milline on su ideaalne amet, töökoht, kolleegid, päevarütm. Inimesed nii tihti ei tea, mida nad tahavad ja siis on tõesti paganama keeruline seda saada.

Nüüd, mil tead, mida tahad, siis pane kirja sammud, mida pead tegema selleks, et seda saada.

Asjad ei pea juhtuma üleöö, aga kui me teame neid etappe, mida peame unistuse nimel läbima, siis annab see meile tohutult energiat ja motivatsiooni liikumiseks juurde. Võib-olla oled hetkel büroo assistent, kuid sooviksid töötada hoopis graafilise disainerina. Töökohavahetus niivõrd erinevate ametite vahel on tõenäoliselt raske, kuid pane kirja sammud, mis sellele kaasa aitaksid.

Enesetäiendus? Koolitused? Vabatahtlik töö? Praktika? Oma portfoolio loomine? Astu väikseid samme, saa kogemusi, õpi ja arenda end ning näed, et ühel hetkel kaugena tunduv unistus muutub aina reaalsemaks.

Kui oled õnnetu, siis muuda midagi!

Vot. Selline ongi olnud mu teekond selleni, kus ma praegu olen.

Naudin nii väga seda kodus olemise ja klientidega kohtumise tasakaalu.

Naudin seda, et soovi korral saan keset päeva teha muid asju ning võtta eksprompt vaba päeva, kui tahan.

Naudin, et keegi mind ei kamanda ja samal ajal naudin ka iga töötegemise minutit.

See teekond pole olnud kerge, sest tänase tööni jõumisel olen töökohti ikka palju vahetanud. Lugematul hulgal olen saanud etteheiteid oma liiga rahutu ja muutliku loomu kohta. Inimesed on hukka mõistnud mu pidevat «tõmblemist» ühest kohast teise. Mind on jõuliselt suunatud ikka püsima töökohtadel, mis mulle ei meeldi, aga kus ma peaksin olema, et teiste silmis ikka väärikam olla. Phäh! Õnneks oli mu sisemine rahutus ja nõudlikkus õnne järele niivõrd suur, et astusin järjepidevalt oma rada edasi.

Soovitan ka sul kriitiliselt üle vaadata oma tööelu ning mõelda, kas see on päriselt see, mida soovid. Kui jah, siis palju õnne, sõber!

Kui ei, siis mida sa ootad? Sinu elu, sinu vastutus, mitte keegi teine ei pea sind õnnelikuks tegema. Kui oled õnnetu, siis muuda midagi.