Haruldus joogatunnis: mehed

Tõenäoliselt on tekkinud arusaam, et jooga on mõeldud naistele, sellest, et suur hulk, kui mitte enamus jooga harrastajatest ongi naised. Seda just Eestis, sest jooga sünnimaal Indias on see meeste seas väga populaarne. Siiski on jooga meestele väga kasulik, vajalik ja oluline. Miks?

Aitab astuda maha elu-karussellilt

Meestel on meie kultuuriruumis suur ja vastutusrikas roll nii perekonnapea kui karjääriinimesena. Mehed peavad olema materiaalselt edukad, võitjad, tegijad igas mõttes. Meestele on peale pandud ja mehed on endale ka võtnud meeletu vastutusekoorma, mille suruva raskuse all nad toime üritavad tulla. «Kuhu paneb mees oma emotsioonid? Kõik surutakse alla, sest «mehed ju ei nuta». See tekitab aga reaalse läbipõlemise ohu,« räägib meeste hingeelusid lähemalt näinud ja sellele ka läbi joogafilosoofia lähenenud Katrin Kivi.

Joogasse jõuavadki sageli need mehed, kes on väsinud sellest «orav rattas» olekust ja osalemisest «teistest parem» rallil. Nad on eneseotsingu rajal ja soovivad lõppu sellele lõputuna näivale materiaalsusele. «Tihtilugu on neil segadus hinges ja tullakse otsima vastuseid iseenda seest. Kui mees jõuab joogasse enda sisemise soovi mõjul, on ta väga pühendunud,» teab joogaõpetaja.

Miks jõuab nii vähe mehi joogasse?

Kuigi joogal on meestele nii suur positiivne ja tervendav mõju, jõuab ikkagi kahetsusväärselt mehi tundidesse. Miks? «Suurimaks takistuseks on minu hinnangul valearusaam, et jooga on naiste ala ja see nõuab tohutut painduvust,» ütleb Katrin Kivi. Tegelikkus on aga teistsugune – füüsiline võimekus pole jooga eelduseks ja kuna jooga loob ühenduse inimese sisemise maailmaga, siis tegeleb see just meesenergiatega.

Joogafilosoofia ütleb, et meesenergia liigub inimkeha keskmes sirgjooneliselt üles. «Teadlikul mehel ei olegi vaja joogatundi tulla, kuna ta suudab ühenduse luua ka iseseisvalt. Kahjuks on aga enamus mehi suunanud kogu tähelepanu enesest väljapoole ja teadlikkus on kadunud. Joogatunnis on võimalik meestel kontakt oma sisemise meesenergiaga üsna lihtsalt taastada,» selgitab Katrin, miks on jooga meestele nõnda oluline.

Naisenergia on meesenergia vastand, ehk siis liigub kaootiliselt igas suunas ja pidevalt. Kuna naised on üldiselt tundlikumad, siis tunnevad nad vajadust oma energiaid korrastada ja sellepärast on neid ka joogatunnis rohkem.