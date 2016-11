25 asja, mida peaksid tegema enne 30-aastaseks saamist

Modellid ei ole tavaliselt vanemad inimesed, rääkimata sellest, et nad oleksid 80-aastased. See vanaisa tõestab, et vanus on ainult number ja kunagi ei ole liiga hilja, et elus uusi asju ette võtta.

Eesti noored pereloomisega pahuksis: millal on õige aeg?

Lapse saamine ning oma pere loomine on midagi, mis on enamikul paaridel tulevikuplaanides, kuid tihtipeale on muu elu ja töökohustuse kõrvalt raske otsustada, millal on selleks õige aeg. Mis saab aga siis, kui üks osapool on laste saamiseks valmis, kuid teine tahab veel oodata? Kuidas sellises raskes olukorras õige lahenduseni jõuda – ja kas see ongi üldse võimalik?