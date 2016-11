Viis pluss-suuruses modelli, keda Instagrammis järgida

2016 on kindlasti olnud pluss-suuruses modellide jaoks väga edukas aasta. Nad on vallutanud nii moelavad kui sotsiaalmeedia. Vaatamegi lähemalt, milliseid inspireerivaid modelle võiks Instagrammis järgida.

Ükskõik millist ajakirja lapates ei silma eriti palju pluss-suuruses modelle, pigem vastupidi. See on muidugi suur viga, sest ühiskonnas ei ole naised ainult modellimõõtu.

Nagu teada, on igal endast lugupidaval naisel kapis vähemalt üks paar «pekipükse» ehk korrigeerivat pesu, mis peaks kitsaste riiete all kõik reetlikud voldikesed kenasti kokku pakkima. Kuidas aga sellist aluspesu üldse osta ja mida silmas pidada? Kas pekipüksid on midagi sellist, mida peab edukat pärast kohtingut kuti juurde jõudes minema salaja vannitoas seljast rebima? Käisime asja omal nahal järele proovimas.

Pluss-suuruses modell ja paljude naiste eeskuju Ashley Graham näitab, kuidas teha ideaalset selfit. See naine juba teab, kuidas olla enesekindel ja särav iga nurga alt. Vaata lähemalt videost!

24- aastane Hayley Hasselhoff ütles, et Victoria Beckham inspireeris teda oma pluss-suurusele mõeldud kollektsiooni looma.

Kehapositiivsus on sõna, mida oled ilmselt viimasel ajal iiveldamiseni kuulnud. Samas on ikka hea vahel meelde tuletada, et meie kõigi kehade juures on asju, mille pärast ei peaks meist mitte keegi põdema.

Eile vahendasime pluss-suuruses naiste pahameelt selle üle, et rõivad, mis on neile mõeldud, maksavad poes palju suuremat hinda kui tavasuuruses rõivad. See on aga vaid mündi üks pool – sageli on aga suurematel naistel poest üldse raske sobivaid riideid leida.

Modell Iskra Lawrence vaatab koos fototöötlejaga, kuidas käib modellide, sealhulgas pluss-suuruses modellide, piltide töötlemine. Naine ise on oma keha üle uhke ja tema nägu on kaunistanud juba paljusid reklaamkampaaniaid nii kõrg- kui kommertsmoes, aga ta ei luba mitte kunagi oma pilte töödelda.

Modell Iskra Lawrence: enamasti kritiseerivad mind mehed

Iskra Lawrence on modell, kes propageerib positiivset kehakuvandit. Ta näeb imekaunis ja seksikas välja ning mõõtude järgi kuulub ta pluss-suuruses modellide kategooriasse.