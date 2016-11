Viis fakti Ivanka Trumpi kohta

Ivanka on Donald Trumpi viiest lapsest vanuselt teine ja on põhimõtteliselt terve oma elu veetnud avalikkuse tähelepanu all. Siiani on ta aidanud koos oma kahe vennaga juhtida isal The Trump Organizationit, aga tal on ka omaenda edukas elustiilibränd, mis toodab rõivaid ja aksessuaare. Donald Trumpi lastest on Ivanka kindlasti kõige kuulsam. Siin on viis fakti USA presidendi tütre kohta.

1. Ta kasvas üles tähelepanu keskpunktis

Ivanka Marie Trump sündis 1981.aastal ja kasvas üles Manhattanil. Ta sai nime oma ema Ivana järgi, vahendab Cosmopolitan. Kui ta oli 10-aastane, siis ta vanemad lahutasid ning sellest kirjutasid kõik ajalehed. Ivanka on öelnud, et meedia läks isegi nii kaugele, et ootas tihti koolimaja ees, et 10-aastaselt Ivankalt kommentaare küsida.

15-aastaselt proovis naine ka modellikarjääri ning tal õnnestus pääseda Tommy Hilfigeri reklaamkampaaniasse, Seventeeni ajakirja kaanele ja isegi osaleda Versace moesõus, aga ta perekond ei kiitnud tema valikut. Pärast gümnaasiumit Ivanka loobus modellindusest ja läks õppima Whartoni ärikooli ja lõpetas selle summa cum laude. Ta alustas oma kinnisvara ettevõttega, aga liitus üsna pea vendade ja isaga perekonnaäris.

2. Ta ehitas üles omaenda äri

Lisaks pereäris osalisele on Ivankal oma elustiilibränd, mis teeb riideid, kingi, käekotte, laste kingi, prille ja ehteid. 2014ndal aastal alustas ta oma kampaaniaga töötavate naiste heaks. Ta lõi märksõna #WomenWhoWork ja kasutab seda kõikide oma elustiilist ja karjäärist rääkivate postituste ning artiklite all, mis on suunatud neile naistele, kes pürgivad oma karjääris tippu. Sama pealkirjaga raamat peaks ilmuma 2017nda aasta kevadel.

3. Ta on väga pühendunud oma perele

Ivanka kohtus oma abikaasa Jared Kushneriga 2007.aastal, kui nende ühine sõber korraldas neile ärilõuna. Nad on öelnud, et see oli elu kõige parem tehing. Jared on kinnisvara arendaja ja The New York Observeri omanik ning neil on kolm last: Arabella, Joseph ja Theodore.

4. Ta on oma perekonna kõige suurem toetaja ja pöidlahoidja

Ivanka Trump U.S., September 13, 2016. REUTERS/Mike Segar / MIKE SEGAR/REUTERS

Ivanka on öelnud, et ükskõik mida meedia tema perekonnast ei kirjutaks, siis ta on uhke, et saab kanda Trumpi nime. Võib olla kunagi kartis naine, et nimi varjutab terve ta elu, aga nüüd ütleb ta, et see ei ole halb vari, mille all elada. Olenemata oma ise vastuolulistest lausetest usub naine soolisse võrdsusesse ja sellesse, et naised suudavad teha täpselt sama palju kui mehed. «Ma arvan, et ma olen ise selle elav tõestus,» ütles Ivanka mais.

5. Chelsea Clinton ja Ivanka Trump olid head sõbrad

Chelsea ja Ivanka liikusid ringi samas seltskonnas enne, kui nende vanemad üksteise vastu kandideerida otsustasid. Nende abikaasad tutvustasid neid aastaid tagasi ja naised said kohe omavahel hästi läbi. Chelsea ütles jaanuaris Cosmopolitanile, et tema meelest on sõprus poliitikast tähtsam, aga märtsiks oli olukord juba muutunud. Naised olid otsustanud, et avalikult neid koos enam ei näe. Küllap on nad mõlemad oma vanemate üle uhked ja vaatame, mis saab Ivanka ja Chelsea sõprusest edaspidi.