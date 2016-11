Apteeker soovitab: liigu ja söö, aga õigesti!

Saa teada: milline toit aitab talve üle elada

Sel pühapäeval, 13. novembril toimub Kalamaja Kokaklubis ühiskokkamine koos India ajurveeda arsti ja molekulaarbioloogist teadlase Somit Kumariga, kes paneb täpselt paika iga osaleja kehatüübi ning annab väikeses grupis personaalseid soovitusi, mida peaks meie laiuskraadil sööma ja jooma, et püsida terve talve jooksul terve ja energiline.

Spetsialist soovitab: kaheksa soovitust, kuidas talvel oma keha poputada

Toitumiskonsultant autor Kadi Helme on põhjalikke toitumisalaseid teadmisi kogunud nii Eesti, Inglismaa kui ka Ameerika instituutides. Helme sõnul on ligikaudu 90 protsenti tänapäeva läänemaailma surmadest põhjustatud mittenakkuslikest haigustest. Kurja juureks on elustiilihaigused, mida saab aga ise edukalt ennetada.

Kuu aega veganina: stardime täiesti tühja külmkapi ja paraja hulga hirmudega

Oma peas olen juba mõnda aega vegan, aga taldrikutäied ei jõua kuidagi järele. Ma armastan liha süüa. Kui tuleb isu ja tahaks midagi head, siis ei huvita mind kunagi marmelaad, hapukurk ega külm õlu, tahan siis sinki, salaamit või poolküpset pardifileed. Minu senine elustiil on veganite jaoks ilmselt kõige ebameeldivam ja arusaamatum variant üldse. Teadvustan suurepäraselt, et eetiliselt veganlus mulle sobiks, aga liha maitseb nii väga, et eiran kõiki neid sisemisi soove. Kui tehti ettepanek osaleda vegan väljakutses, oli hasartne, emotsionaalne ja elevil naine minus sekundiga nõus: tundub, et aeg on küps! Ma ei tarbi novembri 30 päeva jooksul loomset toitu, alustasin «soojendusega» juba nädalakese varem.

Saatejuht Jesper Veber: me oleme Jürgeniga heaks tõestuseks, et veganid jaksavad sporti teha!

Telesaatest «Selgeltnägijate tuleproov» tuntud Jesper Veberi põhitööks on oma venna trikimees Jürgen Veberi manageerimine. «Nagu Jürgen ise on minu arust tabavalt öelnud, on tema oma tegemistes laiali nagu vedelik, ning mina olen nagu tass, mis üritab seda vedelikku veidigi ohjata,» mainib Jesper. Nii Jesper kui ka Jürgen on aktiivse eluviisiga ning teevad vabal ajal regulaarselt sporti. Paljudele võib tulla aga üllatusena, et nad mõlemad on juba pikemat aega veganid olnud ehk loobunud igasuguste loomsete toitude tarbimisest.

Mida teha, et ennetada rinnavähi teket?

Vähk on puudutanud kõiki inimesi, kas lähedalt või kaugelt, aga valus läbielamine on see igatahes. Sa ei saa muuta oma vanust, perekonnahaiguste ajalugu, sugu või geneetikat, aga sa saad pöörata rohkem tähelepanu tervislikule eluviisile, et ennetada rinnavähi teket.

Viis elustiilimuutust, mis aitasid kaotada 18 kilo

Kathryn Dickie on 37-aastane Austraalia naine, kes otsustas, et tahab oma kehakaalu kontrolli alla saada. Nagu paljud meist teavad, on elustiilimuutus teinekord väga raske, aga Kathryni viis muudatust ei tundugi kokkuvõttes nii keerulised.