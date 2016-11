Sodiaagi saladused: miks sa inimestele meeldid?

Vaata, mida astroloogid sinu tähemärgi atraktiivseimaks jooneks peavad!

Jäärad on sündinud liidrid. Nemad loovad trende, mitte ei järgi neid. Kuigi Jäärad on loomult impulsiivsed, siis nende optimism ja entusiasm panevad ümbritsevad inimesed neid imetlema.

Sõnn on parim sõber, keda sa iial saaksid omada. Sõnnid on ka väga sensuaalsed. Kuigi kohati väga jäärapäised, hindavad inimesed Sõnnide kindlameelsust ja maitsekust.

Kaksikud on pidevalt erinevate ülesannetega rakkes, mis tähendab, et nendega on raske kindlaid kokkuleppeid saavutada. Ometi see tõmbab inimesi Kaksikute poole. Sul on energiat, et eesmärkide suunas liikuda ning sinu seltsis on harva igav.

Vähid on kohati väga enesekesksed ja tundlikud, kuid vastupandamatuks muudab nad võime sügavalt armastada. Nad on lojaalsed ja neid saab usaldada ning oma armastatu külvab Vähk tähelepanu ja kingitustega üle.

Lõvi on küll tähemärkidest kõige edevam, ta on väga enesekindel ja ambitsioonikas, mis võib olla hirmutav. Ometi tahavad kõik Lõvi oma sõbraks, kuna ta on väga lojaalne ja lahke. Inimesi tõmbab Lõvide entusiasm ja kirg.

Neitsi on praktiline ja loogiline. Ihaldusväärseks teeb Neitsi inimeste jaoks nende oskus näha asju nii, nagu need on ning mitte teeselda, et nad on keegi teine.

Kaalud on küll sama edevad kui Lõvid, kuid neis on graatsia. Samuti on nad suurepärased diplomaadid, mis teeb kohati sõprade leidmise raskeks. Nad naudivad, kui saavad inimesi rahumeelselt ühendada.

Skorpione nähakse sageli Kaalude vastandina. Nad on pigem introvertsemad, kuid inimesi paelub, kui kirglikud ja lojaalsed nad on. Nad suhtuvad väga entusiastlikult sellesse, mida siin maailmas armastavad, kaasa arvatud armastatud inimestesse.

Amburid paistavad ehk apaatsed ja mittesotsiaalsed, kuid kes peab vastu, näeb peagi, et Ambur on tegelikult ääretult seiklushimuline.

Kaljukitsed on enesekindlad, mis võib paista arrogantsina. Samas on see just põhjus, miks inimesed teda austavad. Kui Kaljukits kellestki huvitatud on, võib ta olla väga pühendunud ja kaastundlik.

Veevalaja on sodiaagi mässaja, otsides alati uusi ja põnevaid väljakutseid. Seda inimesed tema juures armastavadki. Ta ei loobu iial võimalusest leida uus sõber, kuna iga uus inimene on tema jaoks seiklus.

Kalad on ehk vahepeal emotsionaalsed ja tundlikud, kuid oma kaaskondlaste suhtes on nad ääretult lojaalsed. Inimestele meeldib Kalade tundlikkus, neile meeldib, et Kalad suudavad kõigis head näha.