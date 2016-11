20 kõige pöörasemat Donald Trumpi tsitaati läbi aegade

​Kui Trumpilt küsiti, kuidas ta reageeriks, kui Ivanka poseeriks kunagi Playboy kaanel, vastas ta: «Ma ei usu, et Ivanka seda teeks, kuigi tal on väga kena figuur. Ma olen varemgi öelnud, et kui Ivanka poleks mu tütar, siis ilmselt ma käiksin temaga.»

Oma raamatus «Trump: The Art of the Comeback» kirjutas Trump: «Naised on ühed suurimad näitlejad läbi aegade. Targad käituvad väga naiselikult ja hädaliselt, aga sisemas on nad tõelised tapjad. Inimene, kes tuli välja terminiga «õrnem sugupool», oli kas väga naiivne või tegi nalja. Ma olen näinud, kuidas naised manipuleerivad meestega ainult silmapilgutusega – või mõne muu kehaosa abil.»

Augustis 2012 kommenteeris Trump Arianna Huffingtoni lahutust: «Ariana on nii sees- kui välispidiselt inetu. Ma täiesti mõistan, miks ta abikaasa ta mehe pärast maha jättis. Ta tegi hea otsuse.»

Jimmy Falloni jutusaates küsiti talt, kas ta kunagi ka vabandab. «Jah, ma usun, et vabandamine on suurepärane, aga sa pead olema sel juhul eksinud. Ma absoluutselt palun vabandust, loodetavasti kunagi väga kauges tulevikus, kui ma peaksin kunagi milleski eksima.»

1991. aastal andis Trump ajakirjale Esquire intervjuu, milles avaldas mõtet, et ilusad tüdruksõbrad on parim ravim halva maine vastu. «Pole vahet, mis nad kirjutavad, seniks, kuni sul on käevangus noor ja ilus tükk liha.»

Oktoobris 2012 Grammy ja Emmy võitnud näitlejanna Bette Midleri kohta: «Kuigi Bette Midler on kohutavalt ebaatraktiivne naine, keeldun ma seda ütlemast, sest ma usun, et alati tuleb olla poliitiliselt korrektne.»

Deitimisest: «Mul pole kunagi voodis probleeme olnud, aga kui mul oleks olnud afäärid pooltegagi neist staarikestest ja naissportlastest, kellega tabloidid mind on seostanud, poleks mul aega hingatagi.»

Veebruaris 2016 pidas ta kõne, kus tänas neid, kes seni tema poolt hääle andnud. Selles nimekirjas oli ka see lause: «Ma armastan väheharituid.»

Geidest: «Ma vihkan seda. Ma olen traditsionalist. Mul on palju imetoredaid sõpru, kes on juhtumisi geid, aga ma ise olen traditsionalist.»

Oma saate «Mantlipärija» kohta: «Kõik naised, kes osalesid «Mantlipärijas», flirtisid minuga. No eks seda oli ka arvata.»

Oma raamatus naistest ja printsess Dianast: «Ma armastan naisi. Nad on minu ellu tulnud. Nad on minu elust läinud. Isegi need, kes on lahkunud mõnevõrra ebagraatsiliselt, hoiavad mu südames ikka kohta. Mul on naiste osas ainult üks kahetsus – et mul pole olnud kunagi võimalust kurameerida leedi Diana Spenceriga. Ma kohtusin temaga mitmel korral.»

Aastal 2013 vastas ta Twitteris oma vastastele: «Sorry, luuserid ja heiterid, minu IQ on üks kõrgemaid ja te teate seda. Palun ärge tundke end rumala või ebakindlana, see pole teie süü.»

Kui Trump aastal 2012 kaalus, kas presidendirallis kaasa lüüa, ütles ta ABC telesaates: «Osa minu võlust on see, et ma olen väga rikas.»

«Robert Pattison ei peaks Kristen Stewartit tagasi võtma! Naine pettis teda nagu lita ja teeb seda kindlasti uuesti. Robert väärib palju paremat!»

«Üks tänapäeva suurimaid probleeme on see, et poliitika on häbiväärne. Head inimesed ei lähe valitsusse.»

«Mu sõrmed on pikad ja ilusad – nagu on dokumenteeritult ka mu teised kehaosad.»

«Ma pole kunagi näinud, et kõhn inimene jooks Diet Coke’i.»

«Vaadake mu käsi, on need väikesed käed? Ja [rivaal Rubio] viitas mu kätele: «Kui need on väikesed, peab ka miski muu väike olema.» Ma garanteerin teile, et sellega pole mingit probleemi. Ma garanteerin.»

«Esiteks: mul on naiste suhtes kõva respekt. Mina olin ju tegelikult see, kes purustas naiste jaoks ehitusäris klaaslae.»

«Ma mõtlen siin omaette... Me peaksime valimised tühistama ja lihtsalt võidu Trumpile andma, onju?»

Allikad: CBS News, Marie Claire