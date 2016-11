Melania Trump: modellist USA esimeseks leediks

Kes on Melania Trump?

Melania sündis 1970.aastal kommunistlikus Jugoslaavias ja alustas oma modellikarjääri 16-aastaselt, vahendab Sky News. Ta on üks vähestest Ameerika presidentide abikaasadest, kes on sündinud väljaspool USA-d. Viimati oli selleks John Quincy Adamsi naine Lousia, kes sündis Inglismaal.

Melania kasvas üles Sloveenias ja väidetavalt käis ta Ljubljana ülikoolis, aga erinevate andmete kohaselt ei lõpetanud ta seda. Melanial on üks õde ja poolvend, keda ta ei ole kohanud.

18-aastaselt allkirjastas ta lepingu modelliagentuuriga Milanos ja tegi koostööd paljude suurte ajakirjadega nagu Harper’s Bazaar ja Vanity Fair ning poseeris alasti Briti ajakirjale GQ. Kusjuures naisel on oma ehtekollektsioon ja nahahooldussari ning ta räägib vabalt viite keelt: sloveenia, serbia, inglise, prantsuse ja saksa keelt.

Kuidas nad Donald Trumpiga kohtusid?

Paar kohtus 1998.aastal New Yorgi moenädala raames ühel peol. Donald Trump oli selleks ajaks juba oma teisest naisest, Marla Marplesist, lahutanud. Melania ja Donald Trump kihlusid 2004ndal aastal ning nad laulatati Floridas järgneval aastal. Muuhulgas oli pulma vastuvõtu külaliste seas ka Hillary ja Bill Clinton. 2006.aasta märtsis sündis neile poeg Barron.

Milline esileedi Melaniast saab?

«Ma ütlen talle (Donalt Trumpile) kogu aeg, mida ma arvan. Ma ei ole alati kõigega nõus, mida ta ütleb, aga see on normaalne. Ma olen see, kes ma olen ja ma ütlen talle, mida ma arvan. Ma usun, et see on suhtes väga oluline,» ütles Melania CNNile.

Kui The New York Times küsis, milline roll oleks temal, kui ta saaks USA esimeseks leediks, siis naine vastas, et väga traditsiooniline, nagu Betty Ford või Jackie Kennedy.

Melania on öelnud, et ta tahab hakata võitlema küberkiusamise vastu ja muuhulgas sooviks, et ta abikaasa kasutaks vähem Twitterit, sest ta pidavat säutsuma vastuolulistel teemadel.