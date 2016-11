28 veidrat fakti USA presidendivalimistest läbi ajaloo

Toome teieni Fact Retrieveri abiga nimekirja huvitavatest ja veidratest faktidest, mis on seotud varasemate Ameerika presidendivalimistega. Ehk annab see lootust, et asjad pole sugugi veel kõige hullemad, on aegu, mis on tundunud ehk veel kummalisemad.

1. Kõige hullem kampaanialause kuulub Al Smithile, kes oli alkoholi keeluseaduse vastu. Et näidata oma toetust alkoholi valmistamisele, müügile ja levikule, otsustas ta kandideerida hüüdlausega: «Hääleta Al Smithi poolt ja ta muudab kõik sinu märjad unenäod reaalsuseks!»

2. Ainus «puhas» presidendikampaania USA ajaloos oli tõenäoliselt esimene aastal 1789, kui George Washington kandideeris ilma vastaskandidaadita. Kuid isegi siis püüdis Alexander Hamilton varastada hääli potentsiaalselt asepresidendikandidaadilt, John Adamsilt.

3. Alles aastal 1856 otsustas kongress, et hääletada saavad ka need, kes ei oma kinnisvara.

4. 1872. aasta valimistel võistles presidendi kohusetäitja Ulysses S. Grant laibaga: oponent Horace Greeley suri enne, kui valimistega ühele poole saadi. Grant võitis.

5. Kuigi mustanahalistel oli õigus valida juba aastast 1870, keelati neil seda sageli teha lõunaosariikides suisa aastani 1960.

6. 1872. aastal arreteeriti Susan B. Anthony, sest ta püüdis hääletada. Naised kõigist rassidest said hääleõiguse aastal 1920.

7. George Washington kulutas kogu oma kampaaniaraha ning ostis selle eest ligi 600 liitrit alkoholi, et jagada hääletajatele.

8. 1845. aastal otsustati, et hääletuspäevaks peab olema novembrikuu teine teisipäev. See oli seotud sügiseste põllutööde lõpetamisega, kuid samas polnud siis veel teeolud liiga hullud, et valimiskastini reisida.

9. Andrew Jacksoni ametisse vannutamise pidu kujunes nii hulluks, et vastne president hiilis hotelli magama.

10. Sotsialistide kandidaat Norman Thomas on kõige rohkem kordi ajaloos presidendiks kandideerinud – kuus korda. Ta ei osutunud kunagi valituks.

11. Washington ei tahtnud presidendiks saada ning märkis oma isiklikule sekretärile, et tema jaoks on presidendiks saamine nagu «kõndimine hukkamisele».

12. Demokraatide maskotiks on eesel tänu Andrew Jacksonile. Oponendid teda just eesliks nimetasid, Jackson aga pööras asja ümber ning kasutas eesli pilti kõrvuti oma sloganiga: «Las rahvas valitseb!»

13. John Adams kurtis, et põhjus, miks Washington alati võidab, on tema pikkus. Ta olla alati kõigist kõige pikem.

14. 1968. aastal valis Nixon oma valimispartneriks Spirow Agnew, sest ta ei tahtnud rambivalgust tuntuma nimega jagada. Kui inimestelt küsiti, kes on Spirow Agnew, pakkus üks, et tegemist on mingi haigusega, teine aga, et see on «teatud tüüpi muna».

15. Kui demokraat Stephen A. Douglas nimetas Abraham Lincolnit valimisaastal kahepalgeliseks (ing k two-faced ehk kahenäoline), vastas Lincoln: «Kui mul oleks teine nägu, kas te arvaksite, et ma oleksin kandmiseks valinud selle?»

16. 1920ndatel korraldas Eugen V. Debs oma presidendikampaaniat vanglas, kus ta istus Esimese maailmasõja vastu võitlemise eest. Ta võitis kolm protsenti häältest.

17. Kõige pikema ametisse vandumise kõne pidas William Henry Harrison. Ta rääkis lumesajus üle kahe tunni, mille tagajärjel ta külmetas ning suri kuu aega hiljem kopsupõletikku.

18. Ameerika astronaudid saavad kosmosest hääletada, saates oma hääle krüptitud e-kirja teel Maale.

19. USA asub hääletamisaktiivsuselt maailma 179st riigist 139. kohal.

20. Kõige vanem presidendikandidaat, kes osutus valituks, oli Ronald Reagan 69-aastasena. Kõige noorem aga John F. Kennedy 34-aastasena.

21. Aastal 1946 teatas Chicago Daily Tribune, et presidendiks valiti Dewey, tegelikult aga oli võitnud Truman. Oih! Truman teatas pärast pealkirja lugemist: «Ma küll kuulsin midagi muud...»

22. 1800. aastal läksid valimised õige tuliseks. Suisa nii tuliseks, et asepresident Aaron Burr ja Alexander Hamilton korraldasid duelli. Burr tappis Hamiltoni.

23. Kentuckys ja Lõuna-Carolinas ei ole seadusega lubatud valimispäeval alkoholi juua.

24. John Quincy ja Andrew Jacksoni kampaania-aasta läks täiesti käest ära. Jackson kutsus Quincyt kupeldajaks, Quincy aga Jacksoni naist hooraks ja ema prostituudiks.

25. Washington pidas aktiivset kampaaniat vulgaarseks ning uskus, et selmet ise oma indu presidendiks saamiseks näidata, peaks «ametikoht mehe ise üles leidma».

26. Esimene naine, kes kandideeris USA presidendiks, oli Victoria Woodhull aastal 1872, kui naistel polnud isegi õigus hääletada. Tema kampaaniapartner Frederick Douglass oli esimene afroameeriklane, kes iial nomineeritud asepresidendiks.

27. Franklin D. Roosevelt valitses presidendina suisa neli nominaalaega, enne kui seadusemuudatus sellele piiri pani.

28. Üle 200 naise on kandideerinud USA presidendiks, selles nimekirjas on ka pisiparteide kandidaadid ja need nimed, kes seadsid end üles enne, kui naistel oli õigus hääletada.