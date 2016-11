Kuidas mõjutavad Facebooki-sõbrad sinu eluiga?

Washington Post kirjutab Californias läbi viidud uuringust, kus kahe aasta jooksul jälgiti, milline seos on suremuse ja saadavate Facebooki sõbrakutsetega. Selgus, et need inimesed, kellele saabus rohkem kutseid, surid väiksema tõenäosusega kui need, kel oli vähem (uusi) sõpru.

Samas ise sõbrakutsete saatmisel mõju elueale ei märgatud.

Tulemused avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences ning need viitavad, et inimeste tervisel on keerulised seosed meie sotsiaalvõrgustikega, olgu siis päris- või virtuaalmaailmas. Uuringu üks juhte William Hobbs ütles, et nad on ammu teadnud, et sõprussuhted mõjutavad inimeste tervist ja eluiga. «Aga me ei teadnud, et need seosed kehtivad ka virtuaalmaailmas.»

Teadlased täpsustavad, et tulemused näitavad vaid korrelatsiooni. Mis on selle põhjuseks, on ebaselge. Võib olla, et tervematel inimestel ongi tugevamad sotsiaalsed suhted, mitte vastupidi. Samuti võib olla mängus mingi teadmata faktor, mis mõjutab nii tervist kui sotsiaalseid suhteid.